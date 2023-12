Николета Лозанова и малката Никол откриха Sofia Fashion Week 2016 в хотел Маринела (Много снимки)

Първият ден на Sofia Fashion Week 2016 с организатори Hotel Marinela и агенция 359 Model & Talеnt, започна ударно с колекции на световни марки и брандове с представителства в България пред препълнената зала EFE на Hotel Marinela, видя HotArena.



Бляскавото начало даде певицата Donna, a дефилетата откриха Николета Лозанова и малката Никол с колекция на Cesare Paciotti. В самото начало Bapa Kids направи атрактивно представяне на детска колекция, като в дефилето участваха и деца на известни личности, сред които Марая – дъщерята на певицата Мария Гущерова и малката Никол.



Откриването на грандиозното модно събитие продължи с колекции на: ALL U Re, Carducci, Dirk Bikkembergs, My Lingerie by Provoke, VILEBRIQUIN, Lilian Edwards и Achilleas. Гостите на събитието се насладиха на чисто нов атрактивен декор, а бляскавата сцена в зала EFE на Hotel Marinela беше напълно реновирана с огромен подиум и като цяло с изключително ефектен интериорен дизайн.



Сред известните лица, които присъстваха бяха: г-жа Маринела Арабаджиева, домакин на Sofia Fashion Week 2016, Мария Бонева, г-н Миньо Стайков и съпругата му Рени, Слави Бинев, Кристиан Кръстев – бивш министър на транспорта, Виктория Кесаровска, проф. Любомир Стойков, Лоредана Настро, Юлияна Недкова, Жени Калканджиева, Наталия Гуркова – Михалевич, Елена Ангелова, Давид Михайлович със съпругата и дъщеря си Кети, Мария Гущерова, Мая Косева, Стефан Рядков, Евгени Минчев, Йордана Димитрова, Веселка Крачунова, Ирина Папазова, главните редактори на водещи модни издания, много модни блогъри, както и VIP личности от модния и бизнес елит на страната.



Водещи на вечерта бяха Павел Владимиров и Камелия Аврамова, която е и хореограф на събитието.



Сред известните лица на модния подиум бяха: Юлия Юревич, Цвети Разложка, Райна Налджиева, Жана Янева, Роси Иванова, Яна Христова, Али Алиев, Даниел Георгиев и др. Моделите, които дефилираха са от модна агенция „Визаж”. Афтърпартито се състоя в лоби бара на Hotel Marinela с изискан коктейл, а за настроението на гостите с нежна музика се погрижиха арфистка и флейстистка.



Модният форум продължава с втората вечер, посветена на дизайнери, модни къщи и марки от България и специална за абитуриенти. Евгения Живкова – дизайнер на модна къща „Жени стил” е специален гост на 23 март и ще открие втората вечер на топ модното събитие. На Sofia Fashion Week 2016 няма да бъдат допускани лица под 16 години, а младежи от 16 до 18 години могат да присъстват с придружител. За най-малките деца организаторите със съдействието на Харибо са се погрижили да има детски кът в зала „Силует” на Hotel Marinela.