Официална позиция на One Love Tour! Ще има ли концерт в Слънчев бряг с Криско, Гери-Никол и Ъпсурт след щурмовете на Валери Симеонов? ОТГОВОРЪТ! https://hotarena.net/lubopitno/oficialna-poziciia-na-one-love-tour-shte-ima-li-koncert-v-slanchev-briag-s-krisko-geri-nikol-i-apsurt-sled-shturmovete-na-valeri-simeonov-otgovorat HotArena.net

Във връзка със случващото се в к.к. Слънчев бряг и след информацията за отлагането на някои музикални събития, нашият екип взе единодушно решение, че концертът на 17 август, на територията на Cacao beach, ще се проведе и ще протече по вече публично обявения график.

One Love е турне, чиято идеология и цел е да обединява! Неговата движеща сила са феновете от България и Македония и тяхната любов към музиката. За нас ТЕ са на първо място и няма да ги лишим от незабравимото изживяване - One Love. Слоганът ни е: \"Love always wins\" и вярваме, че и този път ще победи!

А ако по непредвидени от нас обстоятелства концертът завърши след предварително обявения час в полунощ, имаме огромния шанс концертът да бъде закрит от гост-звезда, както е популярно в цял свят! Разбира се, става дума за набралия мега популярност напоследък Валери Симеонов!