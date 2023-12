One Love Tour съедини сърцата на българи и македонци в ритъма на любовта

One Love Tour развълнува дунавския град Русе. Заля с емоции присъстващите на фестивала и отново обедини почитателите на музиката и изкуството на двете държави.



Часове след най-гледания старт на Фермата Съединение, специално изградената в гр. Русе \"Арена на дуелите \", бе най-голямата атракция на целодневния фестивал. Хора от всички възрасти и различни поколения искаха, да изживеят и изпитат емоцията от най-българския телевизионен Риалити формат. Владо Николов, Димитър Господинов, Горан и Бай Георги организираха, помагаха и показваха разнообразните игри. \" Алеята на занаятите\" върна хората към позабравените бит и традиции, като им припомни красотата и изяществото на ръчно изработените произведения. Сутрешната програма на фестивала започна с театър за най-малките, представен от Държавен куклен театър - Сливен, а вечерният концерт стартира с талантливите русенски момичета от вокална студия ,,Слънчеви ноти’’, с ръководител Наталия Константинова.



Оригиналните интерпретации на музикалната група Оратница предизвикаха огромен интерес. Те уникално смесват български фолклор с елементи от съвременните музикални стилове, изпълнени изцяло акустично, на джиджериду, кахон, тъпан, кавал и глас.



След тях, на сцената излезе легендата на македонската музика, виртуозният китарист и композитор Влатко Стефановски. Нереална магия заля площад \"Свобода\" в гр. Русе. Чуваха се само струните на неговата китара, а от тях се лееха български и македонци народни песни, в ритъма на рока и джаза. Публиката бе притаила дъх и в очите им проблясваха сълзи.



Истински усмивки и бурни танци донесоха, с появата си на сцената, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Запомнящо се участие, на вечерния концерт, направи звездата на Македония- Слаткаристика. Той зарадва публиката пред сцената, като им подари тениски с логото на фестивала. За финал беше най-добрата българска рап група за всички времена- Ъпсурт. Те предизвикаха пълен фурор и минути след изпълнението им не стихваха скандиранията от публиката за бис, но заради късния час, нямаше как да продължат.



One Love Tour в гр. Русе почете националния празник на Македония - Ден на независимостта и православния празник на България - Рождество на Пресвета Богородица. Отново празнувахме заедно, обединени от любовта към музиката и изкуството на двете държави.



Предстои финалът на One Love Tour 2018г. в град Стара Загора, на 5 октомври, където заедно ще отбележим празника на града.

Очаква Ви: 12 часова програма; забавления за всички поколения; игрите от Фермата; \"Алея на занаятите\" и вечерен концерт! Вход свободен!