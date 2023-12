Paradise Lifestyle Awards! Най-яркото светско събитие за 2016г.

На 8-ми ноември в Paradise Center ще се проведат първите по рода си лайфстайл награди под името Paradise Lifestyle Awards. Центърът на модата, развлеченията и събитията ще събере на едно място едни от най-популярните лица от шоубизнеса и медийното пространство. Победителите в отделните категории ще бъдат отличени със специални статуетки, оценяващи постиженията им в определена сфера.



Събитието ще се проведе в Sofia Event Center- SEC - уникалната по рода си мултифункционална зала, без еквивалент в България. Освен технологични новости и висококачествено оборудване, специално за събитието ще бъде използван сценичен дизайн и декорация от световна класа.



Изборът на победител във всяка от 27-те различни категории ще се осъществи чрез онлайн допитване в уеб страницата на Paradise Center – www.paradise-center.com и ще бъде активно до 5-ти ноември. А на 6-ти ноември двама от всички гласували ще спечелят 2 двойни VIP покани за събитието.



Водещи на церемонията по награждаването ще бъдат познатите лица от екрана - Камен Воденичаров и Ива Атанасова. За музикалното оформление и добро настроение на гостите в Sofia Еvent Center ще се погрижат Емануела, Дара, Константин, Андреа, Сантра, Алисия и още популярни изпълнители.



Организатор на Paradise Lifestyle Awards – Ива Атанасова (собственик Look At Me Beauty And Styling Agency), PR - Полина Цветанова (P.O.Communications).