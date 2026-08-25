Синът на Ирина Тенчева се хвърля по пясъка на волейбол https://hotarena.net/lubopitno/sinat-na-irina-tencheva-se-hvarlya-po-pyasaka-na-voleybol HotArena.net

В истинска волейболна фурия се превърна Спас Сарачинов на плаж “Каваци“ край Созопол, видя репортер на „България Днес“. Най-големият син на Ирина Тенчева събра приятели - момичета и момчета, и се впусна в оспорвана иара на пясъка. Спас се хвърля за всяка топка, посреща сервиси и пламенно се радва на успешните отигравания.

След края на мача младежът се отправя към автомобила си, като на път към паркинга прави и нарушение - пресича пътното платно не на обозначената за това пешеходна пътека.

Само дни след спортните подвизи Сарачинов се озова във ВМА с превързан крак. Причината за медицинската процедура остана неизвестна.