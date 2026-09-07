Синоптичка влиза в “На кафе”

Красивото лице на времето на NOVA Деница Стоянова е най-новото попълнение в панела на хитовото предаване „На кафе“.

Тя признава, че в дните, когато работи за сутрешния блок на телевизията, се събужда в 3.50 ч. през нощта за първото си кафе.

„Ако до 4.10 ч. не съм станала, това означава, че няма да има прогноза за времето сутринта. Няма да лъжа, трудно е, особено лягането. И то заради децата, които си искат своето“. Водещата разказва, че трудностите в работата предимно се дължат на технически проблеми.

„Една сутрин дойдох на работа в 4.45 ч. и компютърът не работеше. Понякога картите са спирали, но импровизирам с усмивки и присъствие. Като малкото зайче в екипа всеки път, когато сгрешат някъде, моментално губех настроение, не исках да говоря с никого. Но с времето разбрах, че гафовете ни карат да израстваме и да надграждаме.“

Деница споделя, че по-голямата й дъщеря я е подкрепила в решението да работи за телевизията. Щастлива е, че има достатъчно време, което да прекарва пълноценно със семейството си.

Сега вече тя е и най-новото попълнение в екипа на Гала.