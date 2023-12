Sofia Fashion Week – модното събитие на София (Програма)

От 27 до 30 март в зала ЕФЕ на хотел Маринела на едно място ще се съберат най-добрите дизайнери и модели за седмицата на модата.



И тази година на най-бляскавото и стилно модно събитие дизайнерите ще покажат своите творчески идеи за настъпващия пролетно-летен сезон 2018. Истински празник на модата и красотата с уникален декор на сцената очаква всички,които обичат висшата мода и изкуство.



Това е единственото по рода си събитие,което събира на едно място гост модели и дизайнери от световна класа.



Кристали,огледала и бели калии са част от концепцията за декора на залата специално изработен от хотел Маринела и Events Decor Diamanti. Красивите момичета на Visages Model Group и Inter Models ще дефилират по подиума в зала ЕФЕ с най-новите модни колекции на Sofia Fashion Week.



Водещи на модния форум ще бъдат прекрасните Тео и Боряна Баташова, а официалната фотосесия на лицата на седмицата на модата е поверена на креативния и един от най-добрите фотографи - Костадин Кръстев – Коко. Арт-директор на събитието отново ще е изключителният Антон Узунов, който със сигурност ще заложи на необикновена визия и концепция.



Още първата вечер от седмицата на модата ще станем свидетели на много красота,стил и изящество. Забележителната Жени Живкова ще открие Sofia Fashion Week с невероятната си пролетно-лятна колекция. Wolf Walley, Fashion House Elena Hristova, Papena, Kwiat, Code Fit, Amari също ще разкрият модните си чудеса. Евгения Борисова ще представи ексклузивна haute couture колекция, предназначена специално за арабския свят. Cesare Paciotti се завръща на модната сцена, а много нови марки ще направят дебюта си, като част от престижния форум.



След успешното си представяне на есен-зима 2017, българската дизайнерска марка 29DESIRES отново се завръща, вече като утвърден участник в шоуто пролят-лято 2018.



DJOFRA FASHION ще ни потопи в различния си и пъстър свят с новата си колекция.



Винаги интересни и вдъхновяващи, дизайнерите Христо Чучев и Стоян Радичев ще представят новите си колеции през втората вечер, като Berna Moda, Be Queen Fashion House, Princess Fashion Studio, Banderol Fashion House, Aggressor се присъединяват, за да създадат истинска модна приказка.



Третата вечер е посветена на гост дизайнери, като Carducci, All U Re, Nina Naustdal, Lilian Edwards, Bapa, Narcos, Inside Us и др., които ще направят вечерта ви специална и незабравима.



Последната вечер на Sofia Fashion Week е запазена за ексклузивното и атрактивно мултимедийно коафьорско шоу на Christiam of Roma, с което ще завърши седмицата на модата в София.



Генералният партньор на Sofia Fashion Week - Garanti Koza, ще разкрие новият си проект ,,Град в града’’ единствено на модния форум.



Всеки ден нашите гости и почитатели са добре дошли в шоурума на Street Lounge от 16:00 до 18:00 часа.



Ако искате да бъдете част от модния и изискан свят, не забравяйте, че от 27 до 30 март в зала ЕФЕ на хотел Маринела ви очаква седмицата на модата-Sofia Fashion Week-пролет-лято2018.



Повече информация за любимото ви модно събитие може да намерите на http://www.sofiafashionweek.com/ , както и в страниците ни във фейсбук и инстаграм.



Билети може да закупите от 15 март 2018г. в мрежата на Ивентим и при консиержа в хотел Маринела.



Лица под 18 години не се допускат на събитието, освен 16 + само с придружител.