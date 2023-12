Специална гост-звезда в новия проект на IVY „SHUT DOWN“ е рапърът KRISTO

R&B и Hip-Hop артист-изпълнителката IVY гърми с featuring на новия си музикален проект „SHUT DOWN“. Специална гост-звезда в него е рапърът KRISTO. Продуцент, мениджър и издател е Денис Касъмов и неговата музикална компания BG MUSIC. Tой договори двамата да станат част от международното турне „ONE LOVE”, обединяващо най-големите звезди от българската и македонската сцена. На грандиозния финален концерт в София по време на своето изпълнение пред многохилядната публика те загатнаха за съвместния им проект, който вече е факт. През 2016г. тандемът реализира суперуспешнa колаборация със заглавие „KING”, която бе най-излъчвания и ротиран сингъл в българския радио-телевизионен ефир по това време и се изкачи до първа позиция в класацията BULGARIAN TOP 100 веднага след премиерата си.

Новото парче е микс от най-актуалните в цял свят в момента стилове на модерната комерсиална музика - Moombahton, Dancehall, Reggae Fusion. В основата му стои наградения за „НАЙ-ДОБЪР ХИТМЕЙКЪР“ в БГ музиката за 2017г. – JAY CEE. Той съпортваше IVY и KRISTO по време на турнето като DJ. Авторът има сключен активен издателски договор за цялостно творчество с BG MUSIC. Компанията го представлява ексклузивно за територията на цял свят и е негов ексклузивен мениджър и музикален издател. Таланта взе активно участие рамо до рамо с KRISTO и във видеоклипа. Именно JAY CEE е заподозрян за най-големите хитове, част от творчеството в кариерата на рапъра. Той е виновен и за множество от хитовете на най-емблематичните имена на съвременната комерсиална музика през последните 5 години. Видеото е реализирано и произведено от BG PRODUCTION – модерна фабрика, организираща, изработваща и произвеждаща специализирана продукция.

IVY - Ива Атанасова e позната като водещ и журналист. Повече от 10 години тя работи като част от екипите на различни предавания в най-големите национални телевизии – bTV, NOVA TV и TV7. В момента Ива е най-актуалната модна стилистка в шоубизнеса. Тя е собственик на агенция за красота и стайлинг – „LOOK AT ME Beauty & Styling Agency“. Грижи се за външния вид и визиите на редица звезди. Освен като водещ, журналист и един от най-добрите стилисти, тя е позната в музикалните среди и като R&B и Hip-Hop артист-изпълнителка с артистичния псевдоним IVY. Зад гърба си има успешни музикални проекти в колаборации с най-популярните рапъри от родната сцена. KRISTO е топ мейнстрийм артист-изпълнител в БГ музиката през последните 15 години. Той е със сериозна репутация, солиден бекграунд и внушаващо портфолио с осемнадесет №1 хит сингъла.