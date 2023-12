Стил, блясък и красота на SOFIA FASHION WEEK 2016 в хотел Маринела

На 21 март в Hotel Marinela Sofia се проведе пресконференция по повод модното събитие Sofia Fashion Week 2016, което ще се проведе за втори път у нас на територията на най-актуалната локация в София – зала EFE Hotel Marinela, от 22 до 26 март 2016 г. Второто издание на Sofia Fashion Week ще бъде още по-мащабно и ще протече в рамките на 5 дни. В петте тематични вечери организаторите от Hotel Marinela и агенция 359 Model & Talеnt обещават модно събитие от най-висока класа без аналог до момента. Стремежът на организаторите е Седмица на модата да се доближи максимално до традициите на Париж, Ню Йорк и Милано с двете си издания за всеки от модните сезони – пролет/лято и есен/зима.

Пресконференцията откри и води проф. Любомир Стойков – председател на Академията за мода, който представи накратко програмата на Sofia Fashion Week 2016 и обърна специално внимание на социална мисия на събитието и на „Виктория Груп” – подкрепата на млади дизайнери. Концепцията за вечерта на младите дизайнери е на проф. Любомир Стойков, който е селектирал и студенти по моден дизайн, които ще покажат свои дизайнерски творения в третата вечер на престижната модна сцена на Sofia Fashion Week 2016.

Мария Бонева – официален организатор на Sofia Fashion Week 2016 и собственик на 359 Model & Talent сподели основната информация за предстоящото модно събитие. Тя потвърди новината, че екип на световния медиен гигант – Fashion TV ще пристигне в България специално за грандиозния моден форум. Освен, че ще бъде специален гост, екипът на световната модна телевизия ще отрази и вечерите на Sofia Fashion Week 2016. Най-добрите ревюта и атрактивни дизайнери/брандове ще бъдат излъчени в няколко поредни репортажа за събитието. Екипът на Fashion TV ще отседне в реновирания ЕFE Hotel Marinela и ще има много богата програма, организирана от домакините и организаторите на събитието – Виктория Груп и 359 Моdel & Talent Agency. Мария Бонева сподели също акценти от програмата във всяка от вечерите, в които освен модни ревюта ще има и уникални модни партита на различни места в реновирания по последни стандарти Hotel Marinela – Sofia.

Калина Паскалева – официален PR на Hotel Marinela Sofiа отправи апел към дизайнерите, участници в Sofia Fashion Week 2016 да се присъединят към благотворителната кауза на хотела – организиране на гала вечер за абитуриентския бал на деца, лишени от родителски грижи. Участниците в седмицата на модата могат да дарят тоалети и аксесоари на 12 деца от Професионална гимназия по каменно обработване, село Кунино, които ще бъдат настанени в хотела за бала им. Каузата е продължение на Коледната кампания на Hotel Marinela Sofiа – „Подарете усмивка на дете”.

Гости на пресконференцията бяха и част от участниците в Sofia Fashion Week 2016. Специален гост на модния форум ще бъде Евгения Живкова – дизайнер на модна къща „Жени стил”, която ще открие втората вечер на 23 март, посветена на дизайнери, модни къщи и марки от България и специална за абитуриенти. Тя сподели, че ще покаже елегантни предложения от своята най-актуална колекция. Информация за своето участие дадоха и Юлияна Недкова – официален представител на Cesare Paciotti за България, която участва заедно с Лоредана Настро (Loredanа Nastro) – мениджър на Cesare Paciotti, специален гост на първата вечер – 22 март. В пресконференцията участваха също Зорница Димитрова – дъщеря на Магдален Димитров – собственик на фирма „Димитров”, който ще участва в Sofia Fashion Week с двата модни бранда: Desizo Monni Milano с дизайнер Симона Каканакова с колекция „Руска приказка” и MONNI с дизайнер Даяна Димкова с колекция „Графична вълна”. Миглена Каканашева – дизайнер на MEGZ, сподели, че ще представи цялостна концепция с популярна личност, която до момента само е отказвала участия.

Водещи на Sofia Fashion Week 2016 ще бъдат двойките: Павел Владимиров и Камелия Аврамова, Теодор Тодоров и Бояна Генова. На всички вечери ще присъстват VIP личности от модния и бизнес елит на страната и ще има и шоурум с коктейл по модела на световните издания на Ню Йорк, Париж и Милано. На финала на Sofia Fashion Week 2016 залата EFE Hotel Marinela ще бъде преобразена за специално афтър парти с DJ TARKAN.

На Sofia Fashion Week 2016 няма да бъдат допускани лица под 16 години, а младежи от 16 до 18 години могат да присъстват с придружител.

Програмата на Sofia Fashion Week 2016 :

Първата вечер (22. 03. 2016) – представяне на световни марки и брандове с представителства в България или специални гости за събитието.

Участват: Cesare Paciotti, Bapa Kids, ALL U Re, Carducci, Dirk Bikkembergs, My Lingerie by Provoke, VILEBRIQUIN, Lilian Edwards, Achilleas, с гост изпълнител – Donna.

Втората вечер (23. 03. 2016) – представяне на дизайнери и модни къщи и марки от България и специална за абитуриенти.

Участват: JENI Style – специален гост, Desizo Monni Milano, MEGZ с дизайнер Миглена Каканашева, EDGE by Daniel, Djofra Fashion, Nikole Collection с дизайнер Николета Радукова, Christine Fashion, Chara Unique, Princeska, Banderol, с гост изпълнител – Мирян Костадинов.

Третата вечер (24. 03. 2016) – представяне на млади дизайнери и нови лица от българската модна сцена.

Участват: Доц. д-р Мариела Гемишева от катедра Мода в НХА, студенти от Национална Художествена Академия, Николай Божилов, студенти от Нов Български Университет, студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Wolf walley, VAIPS by Petya Dimitrova, DAN GINKOV, с гост изпълнител – Клавдия

Четвъртата вечер (25.03.2016) – Haute Couture – вечерта, в която се представя висшата мода от топ дизайнери и висок клас марки от България и Европа.

Участват: Nina Naustdal (Нина Ноштдал), Desizo Monni Milano, MONNI, M Suit, PK Fashion Studio, Стоян Радичев, Агресор, Princess, Nelly Koleva, C-Ajoure, Desire Mark Exclusive Handmade Jewelry и танцово шоу на VS DANCE

Пета вечер (26. 03. 2016) – гала вечер-закриване с ексклузивни ревюта на световни гости и топ световни и български марки.

Участват: Valentino, Ermanno Scervino, Nina Naustdal (Нина Ноштдал), Wolford, Sofia Sposa Milano, Exclusive Party by Fashion TV, L\'Oreal Hair Style Show, изпълнители – 100 Кила и Цветелина Янева

Актуална информация за събитието можете да следите на: http://sofiafashionweek.com