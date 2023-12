Светлана Василева купи благотворително корсета на Аня Пенчева В ожесточено наддаване с модната дизайнерка Елена Манолкова, Светлана Василева се пребори и закупи корсета на Аня Пенчева на благотворителен търг снощи в Планет клуб. https://hotarena.net/lubopitno/svetlana-vasileva-kupi-blagotvoritelno-korseta-na-anq-pencheva HotArena.net Kali 17052 В ожесточено наддаване с модната дизайнерка Елена Манолкова, Светлана Василева се пребори и закупи корсета на Аня Пенчева на благотворителен търг снощи в Планет клуб.

<p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">В ожесточено наддаване с модната дизайнерка Елена Манолкова, Светлана Василева се пребори и закупи корсета на Аня Пенчева на благотворителен търг снощи в Планет клуб. </span></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"> </p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Подаръка от Аня бе донесен лично от дъщеря й Петя Дикова. Благотворителната инициатива бе в помощ на 13-годишната Николета, която се нуждае от протези на крачетата, за да може да проходи. </span></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"> </p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Търга се проведе по време на организирано от Планет клуб събитие - годишната церемония Секссимвол на 2014-та година. Най-сексапилните жени на България се сдобиха с разиграните предмети - плеймейтката Мартина Узунова, Мис България Ваня Пенева, актрисите от \"Под прикритие\" Алекс Йорданова и Дарина Гиздова, певицата Весела Маринчева, бившата фолк-певица и участничка в риалитито Мис България - Миглена (Никол), както и много гости на заведението. </span></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"> </p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Подаръци за търга безвъзмездно бяха предоставили Премиум Стайл, козметика Кристиян оф Рома, плодови букети с шоколад от Фрути Лукс, Ривайв снейлс екстракт козметикс, тоалети от Look at me, терапията на Мадона от център Дерма про, новата луксозна козметика BIOROSE (<a href=\"http://www.rose.bg\" target=\"_blank\">www.rose.bg</a>), бутилки вино от р-нт Рубаят, карти за фитнес и СПА процедури от World Class. </span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">\"Много съм горда и щастлива, че успяхме да съберем 5237 лв. в помощ на малката Николета, остава съвсем малка сума до необходимите 6530 лв., които оставаха на семейството да съберат за нужната операция\" - казва инициаторката на благотворителната кампания в помощ на момиченцето Нина Никол, която специално се качи на сцената, за да води търга. Сумата бе събрана от разиграните предмети, от турски бизнесмен и от платени от присъстващите секссимволи куверти. Парите бяха предоставени на майката на Николета.</span></p>