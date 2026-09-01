Татяна пя боса на площада: Събух Версаче-то и ето ме! https://hotarena.net/lubopitno/tatyana-pya-bosa-na-ploshtada-sabuh-versache-to-i-eto-me HotArena.net

Певицата Татяна захвърли много скъпите си обувки, които отиваха на тоалета й, но явно са били доста неудобни за случая. Тя продължи да пее боса и да играе хора с насъбралия се около нея народ, пише Телеграф.

В социалните мрежи Татяна си пусна снимка, но не уточни къде се е случил инцидентът с неудобните луксозни обувки, които въпреки голямата си цена явно не са ставали за тропането на ръченици и хора.

Самата певица обаче излезе от положението и оповести: „Когато емоцията вземе връх, марката явно остава просто аксесоар. Купонът е на макс“.