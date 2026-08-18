Тео Ушев купонясва в Синеморец

Световноизвестният аниматор Тео Ушев се отдаде на летни забавления в Синеморец. Творецът бе сред гостите на популярния бар „Кораба", където за доброто настроение се погрижи Котарашки. Ушев, който от години има специална връзка с морското селце, показа, че умее да се забавлява не само с четка в ръка.

Синеморец отдавна е любимо място на артисти, а „Кораба“ е едно от емблематичните места за летни вечери там. В серия от клипове в Instagram той показа доброто настроение по време на музи калната вечер.