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Тео Ушев купонясва в Синеморец

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HotArena.net
56
Тео Ушев купонясва в Синеморец

HotArena.net
56

Световноизвестният аниматор Тео Ушев се отдаде на летни забавления в Синеморец. Творецът бе сред гостите на популярния бар „Кораба", където за доброто настроение се погрижи Котарашки. Ушев, който от години има специална връзка с морското селце, показа, че умее да се забавлява не само с четка в ръка.

Синеморец отдавна е любимо място на артисти, а „Кораба“ е едно от емблематичните места за летни вечери там. В серия от клипове в Instagram той показа доброто настроение по време на музи калната вечер.

 

 

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