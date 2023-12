Ваня Червенкова презентира новата си хранителна добавка за красота от Дубай (Снимки) https://hotarena.net/lubopitno/vania-chervenkova-prezentira-novata-si-hranitelna-dobavka-za-krasota-ot-dubai HotArena.net HotArena.net 22694

От няколко дни бизнесдамата Ваня Червенкова е в Дубай, откъдето освен, че пуска много снимки, презентира и новия си продук от серията BEVARED.



BEVARED добавя нов продукт към запазената си търговска марка и това е хранителната добавка за красота – Bevared Beauty By Vania Chervenkova. Опаковката включва 30 капсули, като това количество е за 30 дневен прием. За постигане на максимален ефект - препоръчителната дневна доза е 1 капсула сутрин на гладно, а при чувствителен стомах по време на или след хранене в продължение на минимум 3 месеца.



Формулата съдържа добре познатият на всички жени рибен колаген, плюс добавени мощните съставки за грижа за кожата - хиалуронова киселина и алфа липоева киселина. Комбинирани заедно трите съставки имат синергично действие, което помага на кожата да добие нужната хидратация и блясък, увеличава обема на косата и заздравява ноктите.



Хранителната добавка Bevared Beauty By Vania Chervenkova е създадена в отговор на неуморната борба със стареенето на кожата. Ние от Екипа на BEVARED® се фокусирахме, както и при първата ни хранителна добавка върху вътрешното здраве, защото красотата на тялото ни идва отвътре.



Високомолекулната структура на хиалуроновата киселина в Bevared Beauty By Vania Chervenkova, действа на клетъчно ниво и благоприятства не само задържането на влагата, но и увеличава производството на колаген и еластин–протеините, отговорни за еластичността на кожата и ставните връзки и жизнеността на косата и ноктите.



Рибният колаген е най-добре усвояемата форма на Био-колаген. Колагенът е основен компонент на дермата на кожата, хрущяла, сухожилията, ставните връзки на костите и стените на кръвоносните съдове. Алфа липоевата киселина е мощен антиоксидант - съдейства за регенерацията на клетките и предпазва от вредните влияния на околната среда и стареенето.