Васил Петров откри Международния джаз фестивал в Сардиния

35-тото издание на най-известния джаз фестивал в Сардиния „Jazz in Sardegna“ бе открито от българската джаз легенда Васил Петров, видя HotArena.





Под съпровода на Биг Бенда на маестро Паоло Нонис певецът пресъздаде някои от вечните хитове на Франк Синатра. Изпълнението бе оценено високо от взискателната международна публика, а успехът на вечерта бе безспорен, след три поредни биса.





Фестивалът „EUROPEAN JAZZ EXPO“ се провежда в столицата на Сардиния Каляри и е сред най-елитните музикални събития в света на джаза. Заедно с музикантите на Паоло Нонис, които стилистично напомнят на Биг Бенда на легендарния Бъди Рич от 60-те и 70-те години на миналия век, Васил Петров изпълни вечните песни на Франк Синатра в оригинални аранжименти. Тази година всички концерти от програмата на събитието се провеждат в елитни джаз клубове.





В 35-годишната си история фестивалът е бил домакин на най-големите звезди в джаза - тромпетиста Майлс Дейвис, BB King, Dee Dee Brigewater, Chick Corea & Irakere, Ray Charles, Joe Cocker, James Brown, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Herbie Hanckock, Chucho Valdes, Ornette Coleman и много други.





Успехът на Васил Петров в Сардиния идва по-малко от месец преди грандиозния концерт спектакъл „Sinatra: Vegas“ на 4 декември в зала 1 на НДК, в който звездата ще представи пред българската публика хитове като „Something stupid”, „Strangers in the night“, „Fly me to the moon“, „New York, N.Y.“, както и съвсем нови интерпретации на филмови теми, познати от саундтрака на „Бандата на Оушън“, „Bang Bang“ (She shot me down) от филма „Убий Бил\" на Куентин Тарантино, темата „More” от филма „Mondo Cane“.





Заедно с Васил Петров в спектакъла ще участват още Биг Бенд на БНР в пълен състав под палката на маестро Антони Дончев, гост солистите Хилда Казасян, Весела Бонева, Брус Джонсън (САЩ) и балет, напомнящ на The Rockettes в ослепителни модерни сценични костюми, създадени ексклузивно за шоуто.





За първи път оркестрината в зала 1 на Националния дворец на културата ще се превърне в елегантен джаз клуб в стила на Вегас, в който публиката ще има възможност да се наслади освен на задушевна клубна атмосфера и невероятен звук, и на висок клас питиета по време на спектакъла. На специални маси с мека приглушена светлина гостите на концерта ще усетят именно онази магия на Лас Вегас от времето на Синатра, вдъхновила музиканта да създаде най-великите си изпълнения.





Медийни партньори на събитието са bTV Media Group, сп. Биограф, webcafe.bg.





Билети за концерта-спектакъл вече са в продажба от Билетен център НДК, както и в мрежата на ticketportal и ticketpro на цени от 20 лв.,30 лв.,40 лв. и ВИП места по 150 лв.