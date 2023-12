Васил Петров с грандиозен концерт-спектакъл, посветен на Франк Синатра

Зала 1 на НДК се превръща в джаз клуб в стила на Лас Вегас на 4 декември, разбра HotArena.





Грандиозен спектакъл ще превърне зала 1 на НДК в джаз клуб от емблематичния за Лас Вегас стил на 4 декември. Легендата на джаза в България Васил Петров ще представи по невероятно бляскав начин второто си „аз“ – световната легенда на джаза Франк Синатра. Шоуто ще бъде запомняща се смесица от класически хитове, красиви жени, алкохол, музика под съпровод на Биг Бенда на БНР, невероятен звук и картина, сценични ефекти, перфектна сценография, хореография и специални гости.





В програмата са заглавията, които всички обичат и ще припяват заедно на приглушена светлина – „My way“, „Fly me to the moon“, „Strangers in the night“, „Something stupid“, „Come fly with me“, „New York, New York“ и много други. В репертоара ще има и изненади за публиката, както и български, и световни гост-звезди.





Проектът смесва смело суинг, джаз и боса нова музика, танци на ослепителен балет и модерното звучене на вечните класики, превърнало се в запазена марка на Васил Петров.





В спектакъла „Sinatra: Vegas“ участват още Биг Бенд на БНР в пълен състав под палката на маестро Антони Дончев, гост солистите Весела Бонева, Брус Джонсън (САЩ) и балет, напомнящ на The Rockettes в ослепителни модерни сценични костюми, създадени ексклузивно за шоуто. Режисьори са Румен Григоров и Алекс Борназ, а хореографи на кабаре балета са Станислава Гочева и Ани Ганчева.





За първи път оркестрината в зала 1 на Националния дворец на културата ще се превърне в елегантен джаз клуб в стила на Вегас, в който публиката ще има възможност да се наслади освен на задушевна клубна атмосфера и невероятен звук, но и на висок клас питиета по време на спектакъла. На специални маси с мека приглушена светлина гостите на концерта ще усетят именно онази магия на Лас Вегас от времето на Синатра, вдъхновила музиканта да създаде най-великите си изпълнения.





Медийни партньори на събитието са bTV Media Group, сп. Биограф, webcafe.bg.





Билети за концерта-спектакъл вече са в продажба от Билетен център НДК, както и в мрежата на ticketportal и ticketpro на цени от 20 лв.,30 лв.,40 лв. и ВИП места по 150 лв.