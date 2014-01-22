Вижте новия Ридж Форестър от \"Дързост и красота\" (Снимки) Звездата от &bdquo;Дързост и красота&ldquo; Ридж Форестър се завръща на екран. След повече от година отсъствие фенките на най-красивия моден дизайнер в света отново ще му се радват от малкия екран, научи HotArena.net. https://hotarena.net/lubopitno/vijte-noviq-ridj-forestyr-ot-dyrzost-i-krasota-snimki HotArena.net HotArena.net 46529 Звездата от &bdquo;Дързост и красота&ldquo; Ридж Форестър се завръща на екран. След повече от година отсъствие фенките на най-красивия моден дизайнер в света отново ще му се радват от малкия екран, научи HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Звездата от „Дързост и красота“ Ридж Форестър се завръща на екран. След повече от година отсъствие фенките на най-красивия моден дизайнер в света отново ще му се радват от малкия екран, научи HotArena.net.</span></p> <p> </p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">За разочарование на някои от тях обаче, бързаме да съобщим, че очарователния Рон Мос вече не е в екипа на сериала. Той бе сменен от Торнтън Кей от „Всички мои деца“.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Влизането на Торнтън в лентата бе много неочаквано и донякъде разочарова фенките на лентата. Продуцентът Бел обаче е категоричен, че това е най-добрата смяна, която е правил някога, пише <a href=\"http://kliuki.ws/ridj-forestar-vazkrasna-neuznavaem-v-darzost-krasota/\" target=\"_blank\">kliuki.ws.</a></span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Новият Ридж играе блестящо, магнетичен и невероятен актьор. И макар зрителките да му се радват едва от месец, вече е спечелил аудиторията.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Припомняме ви, че през 2012 година Рон Мос напусна сериала след повече от 25 години. Звездата заяви, че му е писнало да играе един и същ персонаж и иска да направи нещо различно.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Резултатите са налице и Брадли Бел смени актьора изпълняващ ролята. Още след като сценаристите „удавиха“ Ридж в океана, той обеща, че в един момент ще върне героя в лентата, но кога и как все още не бе решено.</span></p>