Заки се влюби в тракториста — певец Заки от &bdquo;Авеню&ldquo; буквално се влюби в един от участниците в &bdquo;Х Фактор&ldquo;. Журиращия певец остана очарован от 23-годишния тракторист Драго, който шашна всички с изпълнението си на хит на Том Джоунс, видя HotArena.net. https://hotarena.net/lubopitno/zaki-se-vlubi-v-traktorista-pevec HotArena.net HotArena.net 69139 Заки от &bdquo;Авеню&ldquo; буквално се влюби в един от участниците в &bdquo;Х Фактор&ldquo;. Журиращия певец остана очарован от 23-годишния тракторист Драго, който шашна всички с изпълнението си на хит на Том Джоунс, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Заки от „Авеню“ буквално се влюби в един от участниците в „Х Фактор“. Журиращия певец остана очарован от 23-годишния тракторист Драго, който шашна всички с изпълнението си на хит на Том Джоунс, видя HotArena.net.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Журито единодушно призна, че момчето има чар и огромен талант, а също така зарежда публиката с емоции. И бяха категорични, че трябва да продължи напред.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Най-впечатлен от всичко обаче остана Заки. Той хареса Драгомир Бонев още когато за първи път стъпи на сцената.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Певецът бе още по-впечатлен от младежа, когато научи, че той не е прост селскостопански работник, а е завършил немска гимназия и дори има диплома за висше образование по компютърни технологии.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Младежът, който се появи представяйки се за пеещ тракторист, обаче се оказа доста повече от това. Семейството му има добре развит земеделски бизнес, в който Драго се включва без никакво колебание, пише „Всеки ден“.</span></p>