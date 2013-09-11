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Заки се влюби в тракториста — певец

Заки от &amp;bdquo;Авеню&amp;ldquo; буквално се влюби в един от участниците в &amp;bdquo;Х Фактор&amp;ldquo;. Журиращия певец остана очарован от 23-годишния тракторист Драго, който шашна всички с изпълнението си на хит на Том Джоунс, видя HotArena.net.

https://hotarena.net/lubopitno/zaki-se-vlubi-v-traktorista-pevec HotArena.net
HotArena.net
69139
Заки се влюби в тракториста — певец
HotArena.net
69139

Заки от &amp;bdquo;Авеню&amp;ldquo; буквално се влюби в един от участниците в &amp;bdquo;Х Фактор&amp;ldquo;. Журиращия певец остана очарован от 23-годишния тракторист Драго, който шашна всички с изпълнението си на хит на Том Джоунс, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Заки от &bdquo;Авеню&ldquo; буквално се влюби в един от участниците в &bdquo;Х Фактор&ldquo;. Журиращия певец остана очарован от 23-годишния тракторист Драго, който шашна всички с изпълнението си на хит на Том Джоунс, видя HotArena.net.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Журито единодушно призна, че момчето има чар и огромен талант, а също така зарежда публиката с емоции. И бяха категорични, че трябва да продължи напред.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Най-впечатлен от всичко обаче остана Заки. Той хареса Драгомир Бонев още когато за първи път стъпи на сцената.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Певецът бе още по-впечатлен от младежа, когато научи, че той не е прост селскостопански работник, а е завършил немска гимназия и дори има диплома за висше образование по компютърни технологии.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Младежът, който се появи представяйки се за пеещ тракторист, обаче се оказа доста повече от това. Семейството му има добре развит земеделски бизнес, в който Драго се включва без никакво колебание, пише &bdquo;Всеки ден&ldquo;.</span></p>
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3 Коментара

Ахаха

преди 10 години

заки е дупедавец които се разхожда по гей бардаците и плаща на персонала да го чукат за това и гледа момчетата като влюбена ученичка

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Danail Ch

преди 10 години

Zaki e izvesten s tova che plashta na po-mladi momcheta da go chukat.pasiwen e i raboti kato advokat

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Меги

преди 3 години

Вие да не му светите? Щото е известно, че е бил и с жени, така че едва ли е само пасивен

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