Звезда от "Игрите на глада" снима у нас

Актьорът Том Блайт, познат от „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, снима у нас заедно с легендарния си колега Ейдриън Броуди. Покрай звездата от „Пианистът“ и „Грандхотел Будапеща“ повечето фенове не забелязаха, че е дошъл и младокът, снимал още в „Робин Худ“ и актуалния сериал „Били Хлапето“, пише Телеграф.

Том Блайт всъщност идва в България за трета поредна година. За първи път пристига през 2024 г. за Watch Dogs. Филмът разказва за уличен хакер, който използва телефона си, за да превземе нова операционна система в Чикаго и да издири престъпниците, убили племенницата му. Година по-късно се връща, за да дозаснеме още няколко сцени за същата лента.

Сега се снима в „Змийският остров“, чийто сценарист е БГ носителят на „Оскар“ за „Навални“ Христо Грозев. Трилърът е за взривяването на газопровода „Северен поток“, при който 13 украински войници загинаха при защитата на малкия Змийски остров в Черно море от руските военноморски сили.

Режисьор е Дъг Лайман, снимал „Самоличността на Борн“ и „Мистър и мисис Смит“, а в главните роли са Мария Бакалова и Ейдриън Броуди.

Именно с тях си пусна снимки пред парламента депутатката Ирина Асиова-Диамант. Тя посочва в публикацията си в Инстаграм, че страната ни е една от най-привлекателните дестинации за филмопроизводство в Европа. Казва, че един от личните й приоритети през мандата й като народен представител от ПП ще е България да е още по-конкурентна и желана точка на филмовата карта на света.