Мария Игнатова се прави на хипи на екзотичен остров

6

09 Февруари 2022, 12:44 09 Февруари 2022, 12:44

Харесай 1 1 0

В секси хипи се превърна Мария Игнатова, видя HotArena.





Водещата е на слънчев остров, където събира тен, барната с всички хипи аксесоари. Тя си пъсна и песента Let The Sunshine In от култовия "Коса", пише България днес.