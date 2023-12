5 от НАЙ-БРУТАЛНИТЕ видеокражби в поп фолка (СНИМКИ) Рецептата за успех и слава сред световните звезди е да бъдат възможно най-оригинални и да измислят какви ли не трикове, за да са единствени по рода си. Рецептата за успех сред родните звезди е… да копират чуждите. HotArena.net подготви за вас 5 от най-бруталните видеокражби в поп фолка. https://hotarena.net/pod-pricel/5-ot-naibrutalnite-videokrajbi-v-pop-folka-snimki HotArena.net reni1 38983 Рецептата за успех и слава сред световните звезди е да бъдат възможно най-оригинални и да измислят какви ли не трикове, за да са единствени по рода си. Рецептата за успех сред родните звезди е… да копират чуждите. HotArena.net подготви за вас 5 от най-бруталните видеокражби в поп фолка.

<p><strong><span style=\"font-size: large; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #ff0000;\">Редакторска плесница</span></strong></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Рецептата за успех и слава сред световните звезди е да бъдат възможно най-оригинални и да измислят какви ли не трикове, за да са единствени по рода си. Рецептата за успех сред родните звезди е… да копират чуждите.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>HotArena.net</strong> подготви за вас 5 от най-бруталните видеокражби в поп фолка.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>„</strong><strong>Body language“</strong><strong> VS „</strong><strong>Can’t get you out of my head“</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Body language“ на фолк дивата Галена е пълно копие на клипа към парчето на Кайли Миноуг „Can’t get you out of my head“. Освен че е взела основната идея, Галена е решила да ползва и стайлинга на Кайли. Певицата е със същия бял тоалет с качулка и дори откъм прическа го докарва.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>„Така ме кефиш“</strong><strong> VS „</strong><strong>Crazy in love“</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">По същия начин е процедирала и колежката й Анелия. Вместо да помисли за оригинален стайлинг, тя е решила да си крадне този на световноизвестната Бионсе от клипа на „Crazy in love“. В „Така ме кефиш“ Анелия е облечена в същото оранжево костюмче като Бионсе, като и в танците се кърши сходно.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>„Поръчай пак“ </strong><strong>VS „</strong><strong>Upgrade U”</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Пак Анелия. Във видеото към „Поръчай пак“ Анелия е облечена като Бионсе в „Upgrade U”, откъдето е взела и идеята за клипа. Бившата на Коко Динев също позира в кола, където се кикери и вири крака като Ноулс.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>„Игри за напреднали“</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">И пак Анелия! Певицата стига докрай в кражбите, като дори корицата на албума й е копи-пейст. Визията на Анелия на обложката на „Игри за напреднали“ е едно към едно крадена от стайлинга на Бионсе. Ах, тази Бионсе!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>„Ще чакам да ми звъннеш“ </strong><strong>VS „</strong><strong>The boy is mine“</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">И Емилия да не остане назад краде като за световно. Бруталната е например кражбата й в клипа към „Ще чакам да ми звъннеш“. Идеята е изцяло заимствана от видеото на „The boy is mine“ на Бранди и Моника.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Доказателствата може да видите по-долу в снимки. Открийте приликите сами!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">М. Грозева</span></em></strong></span></p>