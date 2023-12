Алисия към Николета епизод пореден: Мразиш ме, защото си злобна и завистлива! (+ Отговора на Лозанова) Епизод 3367 от поредицата „Алисия VS Николета“ не мина без кавги, скандали и сапунени изпълнения, видя HotArena.net. Късно снощи двете вечни врагини отново се захапаха и както все по-често се случва в последно време, първа наддаде вой Алисия. https://hotarena.net/pod-pricel/alisiq-kam-nikoleta-epizod-poreden-mrazish-me-zashtoto-si-zlobna-i-zavistliva-otgovora-na-lozanova HotArena.net reni1 112868 Епизод 3367 от поредицата „Алисия VS Николета“ не мина без кавги, скандали и сапунени изпълнения, видя HotArena.net. Късно снощи двете вечни врагини отново се захапаха и както все по-често се случва в последно време, първа наддаде вой Алисия.

<p><span style=\"font-size: large; color: #ff0000;\"><strong><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Редакторска плесница</span></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: large; color: #ff0000;\"><strong><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Епизод 3367 от поредицата „Алисия VS Николета“ не мина без кавги, скандали и сапунени изпълнения, видя <strong>HotArena.net.<br /> <br /> </strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Късно снощи двете вечни врагини отново се захапаха и както все по-често се случва в последно време, първа наддаде вой Алисия.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>На война с любов</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„True confidence leaves no room for jealousy when you know you \'re great you have no need to hate!“, написа фолк певицата в социалната мрежа. В превод: „Истинската увереност не познава завист. Когато знаеш, че си страхотен, няма място за омраза“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Разбира се, както всеки пост, така и този бе насочен срещу Николета. Намекът, че Лозанова я мрази, защото е злобна и завистлива, не остана подминат от плеймейтката и тя побърза да й отвърне. Противно на очакванията – с любов!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Да обичаш е нищо... Да бъдеш обичан е нещо... Да обичаш и да бъдеш обичан е всичко!“, алтруистично се произнесе Лозанова. Дали тук намекът е, че любовта между Ники Михайлов и Алисия не е взаимна и певицата няма нищо, защото не е обичана – изводите оставяме на вас.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Топката остана в изпълнителката и тя веднага я пое: „Дори целият свят да стои срещу моя мъж, аз ще стоя зад гърба му и ще му подавам патрони“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Алисия губи почва под краката, щом се скарат с Ники</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">С това приключи поредния епизод от драматичния сериал, макар че Николета още не е казала последната си дума. А както знаем, винаги тя я казва.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">По принцип Алисия реагира с мълчание на заядливите подмятания, но последно време все по-често изпада в истерии. Запознати коментират, че винаги когато певицата има проблеми с Ники и са се скарали, си изпуска нервите и си показва рогата. Иначе се прави на света вода ненапита, която не се намесва в интриги, но сдърпат ли се с Михайлов, става уязвима и нервна.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">А след вчерашните изпълнения на футболиста, Алисия определено има основания да се страхува. Както <strong>HotArena.net</strong> писа, фолк певицата беше в шок, след като се появи снимка на <strong><a href=\"http://hotarena.net/galena-svalq-niki-asq-v-shok-na-nego-ne-mu-puka-vij-snimkata-koqto-be-iztrita-za-minuta\" target=\"_blank\">Михайлов как гушка колежката й Галена</a></strong>.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">М. Грозева</span></em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p>