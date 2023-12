Гери-Никол засенчи и Издислав с новата си песен (Вижте как я гаврят феновете) https://hotarena.net/pod-pricel/geri-nikol-zasenchi-i-izdislav-s-novata-si-pesen HotArena.net HotArena.net 98567

Гери-Никол успя да се издъни яко с новото си парче, видя HotArena.





Лолитката очевидно е в ужас, че конкурентките й Дара и Тита събират много повече одобрение от феновете и е готова на всичко, само и само да предизвика внимание към себе си. И новата й песен \"Готина и луда\" го доказва.





Текстът на парчето е повече от пошъл, а Гери-Никол не спира да пее за \"яката дупара\", задавайки екзистенциалния въпрос \"кой ша я бара\". Клипът също граничи с филмче за възрастни, тъй като вече пълнолетната певица не спира да размятква въпросната си дупара само по изрязани прашки. Явно, за да демонстрира с какво разполага.





Песента за нула време успя да засенчи еуфорията по Фики и неговия Издислав. \"А не е ли редно да поотслабне малко като ще се размятква така? Много пуФкаФка\", \"Издислав и дупарата само за една седмица - много е\", \"Получавам културен шок\", \"Качете клипа в Pornhub, там ще бъде оценен\", втрещени са феновете.





Някои от тях са още по-крайни, заявявайки, че \"Готина и луда\" си е чиста чалга. Сървайвърът Ваня Джеферович и той се включи във вълната от възмущение, изтъквайки, че песента е пълно дъно. \"Защо ни налагат тази простотия\", изумен е победителят в приключенското риалити.





Ето и самият текст на лирическото произведение на Гери-Никол:





Откачена съм била

К\'во ми се надуваш, да не съм ти жена?

Ще ти покажа кой е шефа на мига

Аз много ясно - запомни ме така



Да, ше бъда мноо\' готина и луда

Такава съм - това не е заблуда, не

Мога да съм нежна и груба

Готина, яка и много откачена

Оу, с тебе няма, няма да съм друга

Такава съм - това не е заблуда, не

Не живея за вчера

Готина, яка и много откачена



Влизам като на шега

Sex on the beach, коктейла на нощта

Затвори тая уста

Преглъщаш канела но не гордостта

Мога да бъда лимон или мече

К\'во ти се пада - тегли си късметче

I\'m the queen, но не го няма царя

Яката дупара - респект или шамаря



Яката дупара, яката дупара

Сега ша ва запаля, сега ша ва запаля

Яката дупара, яката дупара

Сега ша ва запаля, сега ша ва запаля



Да, ше бъда готина и луда

Такава съм - това не е заблуда, не

Мога да съм нежна и груба

Готина, яка и много откачена

Оу, с тебе няма, няма да съм друга

Такава съм - това не е заблуда, не

Не живея за вчера

Готина, яка и много откачена



Яката дупара, яката дупара

Сега ша ва запаля, сега ша ва запаля

Яката дупара, яката дупара

Сега ша ва запаля, сега ша ва запаля

Кой ши я бара, кой ши я бара?

Кой ши я бара, кой ши я бара?

Кой ши я бара, кой ши я бара?

Барай, давай, барай



И няма други схеми, всичките пантери

Ше ти дойдат като котенца пред Гери

Meow, това е моята игра

С един ход ше те размажа, най-много с два

О да, ши та вързвам, ши та бавя

Ши та карам да се чувстваш как да не забравиш сега

Да, само ей така, само ей така

Само ей така, ше те надъхам веднага



Ставай, ако искаш да танцуваш, заповядай

И за нищо повече не се надявай

Пожелай си нещо диво и после сядай, наблюдавай



Яката дупара, яката дупара

Кой ши я бара, кой ши я бара?

Яката дупара, яката дупара

Кой ши я бара, кой ши я бара?