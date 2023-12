Родните звезди правят любов и се тешат след раздели на морето! (ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ) Докато едни пълнят морето със солени сълзи от раздялата с любимия, други родни звезди правят любов на плажа и се отдават на романтика и бурни страсти цяло лято. Кой как изкара горещите дни, кои светски двойки у нас се разделиха през последните месеци и кои започнаха нова любов? HotArena.net ще направи кратък обзор на интимния летен живот на звездите, като този път под прицел са ни най-скандалните двойки. https://hotarena.net/pod-pricel/rodnite-zvezdi-pravqt-lubov-i-se-teshat-sled-razdeli-na-moreto-galeriq-ot-snimki HotArena.net reni1 97559 Докато едни пълнят морето със солени сълзи от раздялата с любимия, други родни звезди правят любов на плажа и се отдават на романтика и бурни страсти цяло лято. Кой как изкара горещите дни, кои светски двойки у нас се разделиха през последните месеци и кои започнаха нова любов? HotArena.net ще направи кратък обзор на интимния летен живот на звездите, като този път под прицел са ни най-скандалните двойки.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Докато едни пълнят морето със солени сълзи от раздялата с любимия, други родни звезди правят любов на плажа и се отдават на романтика и бурни страсти цяло лято.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Кой как изкара горещите дни, кои светски двойки у нас се разделиха през последните месеци и кои започнаха нова любов? <strong>HotArena.net</strong> ще направи кратък обзор на интимния летен живот на звездите, като този път под прицел са ни най-скандалните двойки.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Разделени</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Николета и Валери Божинов, Алисия и Ники Михайлов сякаш се наговориха това лято да прекратят заедно връзките си. Първо беше Алисия, която трудно преживя поредния крах и се отдаде на мъката си в Лозенец.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Упоритият слух за предстоящия развод на Валери и Николета прати плеймейтката в Италия. Тя обаче далеч не изглежда съкрушена. Както знаете, според клюката, Божинов е зарязал Лозанова, след като разбира, че съпругата му му изневерява с Ники Михайлов. Именно заради тази афера вратарят и Алисия се разделили.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Все пак, вчера Валери отрече с Николета да са скарани.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Чувствата между нас продължават да са много горещи. Караме се, целуваме се, разделяме се, събираме се... Живеем на макс и емоционално. „Развод ми дай“ няма! Колкото и да ги е яд завистниците и злобарите, които не знам защо не спират да се занимават с нас“, заяви Валери Божинов пред „Труд“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Само преди седмица пък Жени Калканджиева и Тачо обявиха, че се развеждат. Тачо вече има нова жена в живота си – моделката Зорница, макар че според Калканджиева не тя е причинила раздялата.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Sex on the beach</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Коктейл Sex on the beach си спретнаха Петко Димитров и Яна Акимова. Двойката ала „Мръсни танци“ бе щракната от папараци да се натискат на плажа в Лозенец като невидели.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">На романтика се отдадоха и Златка Димитрова заедно с Миро край Каваците, а далеч по-тузарска бе почивката на фолк дивата Мария – в Сен Тропе заедно с Хриси Гущеров и дъщеря й Марая. От чалга дивите единствено тя си позволи лукса да отиде на такава скъпарска почивка.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Колежките й като Анелия и Преслава, например, почиваха на родното Черноморие. Галена и Емилия пък се отдадоха на семейството – Галена с Галин и малкия Стефан - на Седемте рилски езера, а Емилия с Коко и малкия Иван - на манастир.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Противно на очакванията, Радина Кърджилова и Деян Донков не попадат в графа „Разделени“. Напротив! Цяло лято двойката пътуваше с новата си каравана из цялото Черноморие, като от всяко местенце си правеха снимки.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Е-е-ех, любов…</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\"> </span></em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">Стела Йорданова</span></em></strong></span></p>