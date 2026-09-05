Съдът увеличи обезщетението: Слави ще плати 40 бона на Лена

40 000 лева обезщетение ще получи Лена Бориславова заради разпространението на „Песен за Лена" в социалните мрежи и партийната телевизия на „Има такъв народ". Апелативният съд увеличи двойно сумата, определена на първа инстанция, след като прие, че съдържанието е причинило сериозни негативни последици за Бориславова.

Случаят е свързан с песента, появила се в началото на 2023 г. Бориславова, която по това време беше депутат от ПП-ДБ, заведе дело за уронване на престижа ѝ.

Софийският градски съд първоначално определи обезщетение от 20 000 лева. След обжалване от „Седем-осми" АД казусът стига до Апелативния съд. Вместо присъдената сума да бъде намалена или решението отменено, магистратите увеличават обезщетението до поисканите от Бориславова 40 000 лева.

Така и двете съдебни инстанции се произнасят в нейна полза.

Сред основните аргументи на апелативните съдии са последиците, които разпространението на песента е имало върху личния и обществения живот на Бориславова.

Според свидетелските показания, разгледани по делото, след появата на песента тя е изпитала силен емоционален стрес, тревожност и гняв. По това време Бориславова наскоро е разбрала, че е бременна и се е притеснявала как преживяното може да се отрази на бременността ѝ.

В съдебното решение се посочва още, че тя е ограничила публичните си изяви, отказвала е интервюта и пътувания и се е оттеглила от определени политически лидерски позиции.

Магистратите отчитат и твърденията, че Бориславова е станала обект на подигравки от непознати, които използвали реплики от песента при срещи с нея както в България, така и в чужбина.

Фактът, че тя е публична личност, според съда допълнително е увеличил мащаба на негативните последици. Песента е получила широк обществен отзвук, достигнала е до голям брой хора и продължава да бъде достъпна.

Съдът взема предвид и практиката на Върховния касационен съд по други дела, свързани с обидни и клеветнически твърдения срещу политици и обществени личности. Посочени са сходни случаи, при които обезщетенията достигат между 40 000 и 50 000 лева.

В крайна сметка Апелативният съд определя обезщетение в размер на 20 451,68 евро, равняващи се на 40 000 лева.

Към сумата се начислява и законна лихва, считано от 28 февруари 2023 г. до окончателното ѝ изплащане. „Седем-осми" АД трябва да заплати и 1200 евро на адвокатското дружество, представлявало Бориславова.

В мотивите си съдът разглежда и въпроса за създаването и разпространението на песента.

Магистратите се позовават на интервю на Слави Трифонов, в което той заявява, че неговите продуценти са създали песента и са поискали разрешението му тя да бъде излъчена. Посочва се и негова публикация във Facebook, според която сценаристите са написали текста, изпълнили са песента и са направили видеоклип, а музиката е подготвена от Евгени Димитров.

Автентичността на интервюто не е била оспорвана от страните по делото.

Поради това съдът не приема свидетелските твърдения, че песента е била получена от трето лице по пощата, записана върху диск.

Не е възприета и защитната теза, че става въпрос за „народно творчество" и че още през 1998 г. е съществувала песен със сходно заглавие и текст.

Според магистратите конкретната версия е с променен и персонализиран текст. Именно добавянето на вулгарни изрази, насочени конкретно към Бориславова, е сред основанията съдът да приеме, че става въпрос за ново произведение, насочено към унижаване и накърняване на авторитета ѝ.

Решението на Апелативния съд увеличава присъденото на първа инстанция обезщетение от 20 000 на 40 000 лева.