СКАНДАЛЕН СТАРТ на „Любов в рая“! Къща за интимност, агнешко и загорели каки потресоха зрителите

Много секс, повече провокации и липса на задръжки ще има във втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“, научи „България Днес“ от свой източник, близък до продукцията.

Любовните страсти между зрелите дами и значително по-младите мъже тепърва ще се разгарят, а за онези, които решат да стигнат по-далеч от флирта, е предвидено и специално място за усамотение. „Има стая за интимност. Даже цяла къща за интимност“, разкрива щерката на журналистката Мира Добрева - Лора Добрева, която прекара близо два месеца на остров Родос покрай снимките на риалитито.

Първият епизод на любовното шоу бе показан предпремиерно на изискано събитие в центъра на София в неделя вечер, а още в началните минути става ясно, че този път продуцентът Радо Тушев е решил сериозно да вдигне градуса. „От този сезон очаквам повече провокация, повече скандални неща и хората да нямат толкова задръжки, колкото в нашия сезон имаше“, заявява пред „България Днес“ двукратната ергенка Виктория Асенова.

Чаровната брюнетка отлично познава любовните риалитита. Красавицата участва в третия сезон на „Ергенът“, където се бореше за сърцето на Алек, а след това се впусна и в първия „Ергенът: Любов в рая“. Сега гледа наследниците си отстрани и не е особено убедена, че експериментът със зрели жени и младоци ще завърши с голяма любов. „Не смятам, че един 20-годишен мъж ще си хване една 40-годишна дама, но светът е шарен, така че всичко може да видим“, отсича устатата хубавица.

Именно възрастовата разлика предизвиква първите шокови ситуации в „Рая“. По-зрелите дами очакват мъже, способни да застанат до тях, а някои от младоците трудно скриват изненадата си от жените, които ги посрещат.

Абсолютният

шампион

по лафове

още в първия епизод се оказва програмистът от Сливен Йордан, който забавлява с поведението и чувството си за хумор всички зрители на предпремиерата. Самоопределилият се като по-добрата версия на Джеймс Бонд мечтае за инфлуенсърска кариера и „яхта, пълна с жени“, но има един сериозен проблем - не си пада по по-възрастни дами. Още при срещата си с 40-годишната попфолк певица и бивша даскалка по химия Джоанна той е категоричен, че между тях трудно ще прехвърчат любовни искри. „Това ни е първата и последна среща“, отрязва го учителката, а Йордан отвръща: „Надявам се“.

С това шоуто тепърва започва. „Майка ми изглежда по-добре от нея“ и „Вкарали сте лелка“ са сред безпощадните коментари на Данчо. Младокът дори предлага Джоанна и една от другите участнички да играят канадска борба и победителката да бъде за него. Кулминацията идва с предложението тримата да се отправят заедно към спалнята. Преди това Йордан предвидливо обявява, че е казал на майка си да не гледа предаването.

Неделчо Богданов, който заедно със Слави Туджаров от години следи и коментира любовното риалити в подкаста „Надкаст“, познава Йордан още отпреди „Ергенът“. Оказва се, че колоритният сливенчанин е бил на крачка от участие в друго любовно предаване. „Данчо беше минал през нашия кастинг за първия сезон на „Диви и красиви“. За малко не го взехме. Сега виждаме какво сме пропуснали. Това момче е ходещо меме“, разкрива Неделчо пред „България Днес“.

Прогнозата му за любовното бъдеще на Йордан обаче е безмилостна. „Никакъв шанс няма да си намери жена. Предполагам, че до два цикъла ще си ходи, но дотогава ще генерира много бъзици в социалните мрежи. Абсолютно нито една жена няма да му даде шанс на това момче“, смята Богданов.

Според бившия участник в „Игри на волята“ Йордан прави точно обратното на това, което би направил човек със стратегия. Още с влизането започва да разпитва дамите на колко години са и сам си затваря вратите. „Това е антистратегия. Ако имаше стратегия, трябваше да внимава малко“, коментира Неделчо. За разлика от програмиста останалите мъже също вероятно са

били шокирани

от възрастта на част от жените, но са имали достатъчно усет да не го покажат. За Данчо заключението на подкастъра е кратко: „Като слон в стъкларски магазин“.

Неделчо обаче подозира, че сегашната несъвместимост между част от мъжете и жените съвсем не е случайна. „По-скоро поздравявам гения в Радо Тушев, че този път нарочно е поискал да са несъвместими в началото. Всички виждаме шока между по-зрелите жени и по-младите момчета, за да може ударното да дойде впоследствие откъм изкусителите“, анализира Богданов. Според несебърлията сега шоуто залага на майтапа, а истинската каша предстои.

Сред най-любопитните дами в този сезон е Цвета, която се определя като „целуната от Бога“ и твърди, че може да вижда в бъдещето, да лекува и да усеща енергията на хората. По нейни думи е помогнала и на жени, които имали проблеми със забременяването. Носи колоритния прякор Цвета Бойлера, свързан с дядо й, прочул се с направата на бойлери.

Зрителите ще видят и две добре познати ергенки. Силви Русева от третия сезон на „Ергенът“ отново търси любовта. Юрист по образование, днес тя работи в охранителна фирма, обича лукса и мечтае за семейство, сватба и много деца.

Вики Асенова ще следи изкъсо точно нейното представяне, макар двете да не са си близки: „В никакви отношения не съм със Силви. Надявам се да си е взела хармониката и да е започнала повече да се грижи за собствения си външен вид. Ще ми бъде интересно да я наблюдавам - има ли промяна, издигнала ли се е малко, или е деградирала“, заявява Вики, която делеше едно имение с юристката в третия сезон.

В Рая се завръща и Габи Петкова, известна с шеговитите си реплики още от първото си участие в дебютното издание на „Ергенът“. Този път „Момичета, имате ли розе?“ получава нова версия - „Момичета, имате ли мъже?“. През последните години блондинката е била сгодена няколко пъти, но така и не стига до олтара. Сега ще опита късмета си с по-младите кандидати.

Лъчезарната Виктория не очаква този сезон да повтори разделението на „стари“ и „нови“ ергенки, което беляза предишното издание. „Тук няма да го има това разделение, защото конкуренцията ще е доста по-голяма“, прогнозира Асенова.

На бляскавата предпремиера в центъра на София присъстваха и безброй риалити герои, сред които Дениз Хайрула в компанията на

мистериозен мъж

ергенката и най-добра приятелка на Марто Елвиса - Анна-Мария Граченова, близнакът Наско от миналия сезон на „Любов в рая“, Слави Туджаров и чаровната половинка на Неделчо Богданов - Ния-Косара. Сред гостите бяха още певицата Стела Павлова и водещата на любовното шоу Райна Караянева, която пристигна с по-младата си половинка. Участниците от новия сезон не присъстваха на предпремиерата.

Лора Добрева, която ще води тазгодишното коментарно студио на „Ергенът: Любов в рая“ в „Преди обед“, също се появи на събитието. Дългокраката красавица бе облечена изцяло в черно, взе интервюта от гостите и си тръгна преди излъчването на епизода. Само дни по-рано тя загуби баща си Веселин Добрев, но въпреки тежкия личен момент продължава с новия си професионален ангажимент около предаването.