Става СТРАШНО! Андреа и Моника пускат компромат срещу Николета (Предадена от най-близкия) Гнусен компромат срещу Николета Лозанова държат бившата й най-добра приятелка Андреа и Моника Валериева, научи HotArena.net. Двете заплашиха публично плеймейтката в социалната мрежа, че скоро ще разкрият много истини, които ще дойдат от най-близкия човек на Лозанова. „Във всеки отбор има къртица“, загатва бившата любовница на Валери Божинов. https://hotarena.net/pod-pricel/stava-strashno-andrea-i-monika-puskat-kompromat-sreshtu-nikoleta-predadena-ot-naiblizkiq HotArena.net reni1 105861 Гнусен компромат срещу Николета Лозанова държат бившата й най-добра приятелка Андреа и Моника Валериева, научи HotArena.net. Двете заплашиха публично плеймейтката в социалната мрежа, че скоро ще разкрият много истини, които ще дойдат от най-близкия човек на Лозанова. „Във всеки отбор има къртица“, загатва бившата любовница на Валери Божинов.

<p><span style=\"font-size: large; color: #ff0000;\"><strong><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Редакторска плесница</span></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Гнусен компромат срещу Николета Лозанова държат бившата й най-добра приятелка Андреа и Моника Валериева, научи <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Двете заплашиха публично плеймейтката в социалната мрежа, че скоро ще разкрият много истини, които ще дойдат от най-близкия човек на Лозанова. „Във всеки отбор има къртица“, загатва бившата любовница на Валери Божинов.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong> </strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Обратното броене започна</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Войната започна тази събота, когато в интервю с Цветелина Янева Николета изпусна злобна отрова срещу Андреа. „Тя води някаква война срещу мен, но аз съм си казала, че на никого няма да пусна аванта“, изсъска Лозанова.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Снощи в социалната мрежа тя продължи с атаките: “You have only few days, darling“ („Имаш само още няколко дни, мила“), и добави: „Има жени, които са обичани, и такива, които просто са удобни и цял живот ще си останат такива - временни“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Макар Николета да не е споменавала имена - който трябва, бързо се е разпознал. Реакцията на Моника Валериева не закъсня и тя на свой ред отговори във Фейсбук.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Къртицата</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Някои хора си мислят, че ще ни изненадат, но май ние ще ги изненадаме. Винаги има къртица в отбора, лошото е, когато това е мъж, на когото вярват“, злобно написа Моника, като добави и Андреа в поста.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Умните изчакват удара на врага, така че дай и да изчакаме и теб да оплюят, пък тогава да пуснем материала“, не остана назад и певицата. Тук Моника добави, че ще си пази козовете до края на играта, който обаче идва скоро и много истини ще излязат наяве.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Фенове заподозряха, че и Валери Божинов ще бъде намесен, като най-близкия мъж на Николета.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">По всичко личи, че Моника и Андреа няма да разкрият компромата си, освен ако Лозанова не удари първа. Със заплахите си те намекват точно това: „Николета, дръж си езика зад зъбите, за да не си отворим и ние устата“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Нищо чудно плеймейтката да се стресне и да даде на заден…</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\"> </span></em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">Стела Йорданова</span></em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p>