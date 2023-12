Певицата на „Ласмаги джасмаги“ тъне в мизерия! Вижте къде работи сега Теди

„Ласмаги, джасмаги, дискотеки, маратони… тонколони, монколони, акордеони, макордеони… GET UP У! GET UP У!“ Кой не помни култовия текст на лютия кючек на чалга дивата Теди?

Уви, днес авторката на гьобека тъне в мизерия и едва свързва двата края, научи HotArena.

Бившата певица покрива режийните си разходи в края на месеца от бакшишите, които припечелва като сервитьорка в кафене до автогарата в Ямбол, пише „Всеки ден“.

Теди започва кариерата си като вокалистка на местната формация „Зорница“.

В началото музикантите изпълняват предимно фолклорни произведения, но в мутренските години решават да се преориентират стилово и още с първата си песен, макар и абсолютно безумно, постигнат невероятен успех.

Хитът им „Ласмаги джасмаги“ започва да дъни от колоните на всеки битак или продавач на касетки по магистралата, а Теди с гордост си спомня, че издаденият й тогава от продуцентска къща „Милена рекърдс“ албум се е продал в тираж над 120 000 броя.

От златните години на кариерата си тя няма и скътан лев, а въпреки високия тираж на албума й тя получила мизерни стотинки, тъй като всичко отивало в лапите на продуцентите.

Така изпълнителката на „Ласмаги джасмаги“ останала на улицата без работа и започнала да чука от врата на врата, за да подпише нейде договор. Ходила дори при шефа на „Пайнер“ – Митко Димитров, но по това време той тъкмо преценил, че е време да започне да прочиства фирмата си от чалга и да гради модерен фолк, заради което и отказал контракт.

Ще не ще, Теди заминала да търси късмета си в чужбина. Гурбетът й първо започнал на кораб към швейцарска фирма, но липсата на разнообразие в репертоара й накарало шефа й да я уволни.

След това за кратко тя се препитавала като берачка на ягоди в Англия, трудила се и като болногледачка на възрастни хора в Германия, минала и през кухнята на гръцки ресторант, докато накрая животът не я запратил отново в родния Ямбол.

И сега някогашната чалга звезда се разписва срещу 300 лева месечно, като бакшишът й на ден възлизал между пет и десет лева.