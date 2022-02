Татус истерии: Джизъса и Джулката трият бившите, Отварачката си сложи съпруг No. 3, Божинов смени Николета с пеперудка

Т атуировките по тялото се превърнаха в страст за родните знаменитости. Мъдри мисли, дракони, латински надписи, заклинания за успех, китайски йероглифи, сърца, звездички и цветя украсяват телата на родните випове.



Сред родните звезди има и такива, които в порив на силна емоция запечатват на телата си името на любимия човек. Старо поверие обаче гласи, че поставянето на името на половинката върху тялото задължително води до провалена връзка. Е, никой не очаква, че краят на неговата голяма любов ще настъпи, затова вероятно, когато връзките са в своя вихър, много хора посягат към мастилото, за да направят такъв татус. Последиците от това се заличават трудно. Футболистът Благой Георгиев и плеймейтката Джулиана Гани са сред най-известните българи, заличавали имената на бившите си от татусите.



Благо така или иначе е първенец по татуси сред родните випове. Джизъса, както е известен в светските среди, неведнъж е споделял, че по тялото му отдавна няма място за нови картинки. Но намери кътче за името на последния му син Благо-джуниър, плод на любовта му с плеймейтката Златка Райкова. Юбилея си с Русата Златка футболистът отбеляза, като написа името и датата на тяхното запознанство „Злати 13.08.18“. Преди това Благо беше увековечил имената на Христина и татарката Есмер Омерова. Те обаче останаха в историята. Благо се погрижи да изтрие всички бивши от тялото си. Премахната е татуировката, посветена на гимнастичката Христина, която е майка на двете му най-големи деца. Именно нея футболиста дълго определяше като голямата си любов. Заличено е името на татарката, от която също има рожба. Близки до футболиста издават, че той е заличил част от рисунките си, а други променил напълно, защото свързвал изображенията с моменти с предишните си любови, включително и тази с певицата Лияна.



Цялото тяло на футболиста е обсипано с безброй картини - повечето от тях посветени на вярата. Именно заради тях той си спечели прякора Джизъса. Има множеството кръстове и ангелски крила, цитати от библията и библейски символи. На лявото му рамо четем „Отче наш”, изографисана на старобългарски. По лъчевата кост се спуска „Господи, помилуй”. От дясното рамо на спортиста пък ни гледа Христос, а гърбът му е запазен за разпятието. Плеймейтката Джулиана Гани пък наскоро заличи името на бащата на сина, изписано между огромните й силиконови цици и освободи място за новия любовник полицай.



Всъщност спортистите ни като цяло си падат по татуировките. Още една легенда на футбола Валери Божинов изтри името на бившата си половинка, след като съдбата го срещна с нова такава. Малко след като се врякоха във вечна любов Валери и Николета си направиха идентични татуировки. На китките си двамата бяха изписали инициалите си. Малко след като Божинката откри любовта в лицето на сръбкинята Биляна Дол, на мястото на инициалите на Лозанова се появи пеперудка. От своя страна плеймейтката хвърли луди пари, за да заличи стари татуси, с които не се гордеела повече. С помощта на лазерна манипулация Ники изтрила инициалите на бившия си съпруг Валери Божинов. Освен този татус Николета премахнала и една от първите й татуировки: Оnly God can Judje me, в превод „Само Господ може да ме съди“, причината за това била, че надписът отдавна бил демоде. След раздялата си с Валери Николета се върна при голямата си любов Ники Михайлов и увековечи името му под едната си гърда. Между двете любовни татуировки се появи и името на дъщеря й Никол, изписана на ключицата й. Ни Ло има още няколко изписани с мастило сентенции по тялото си, който са оставили следа в живота й.



Попфолк певицата Алисия, която споделяше живота си с настоящата половинка на Николета Лозанова, Ники Михайлов, дълго време не се решаваше на крачка да премахне татуса, посветен на футболиста. Надписът, който се намираше в горната част на левия й крак, гласеше Love me like а lover Treat me like a friend, което буквално се превежда - „Обичай ме като любовник, отнасяй се с мен като с приятел“. На мястото на цитата днес има малък белег, който издава, че певицата също е използвала лазер, за да го изтрие.





Татуировка на ключицата, която имаше попфолк певицата Мария също вече е в историята. Преди години Мария изписа на италиански език „благословена”, но днес това послание вече е заличено. По време на връзката си с бизнесмена Християн Гущеров певицата изписа името му на пръста си, но този надпис също остана в историята и днес е заличен. Като израз на чувствата си миньончето посвети още един татус на експоловинката си. На стъпалото си певицата беше изписала рождената дата на любимия си. Тази татуировка също успешно беше премахната. Последното признание в любов под формата на надпис с мастило беше към последния й съпруг - Мирослав, като увековечи името ми на ръката си.





Софи Маринова също се обясни в любов на последната си половинка Гринго. Върху огненочервена целувка Софи изписа името на съпруга си, той й отвърна със същото и татуира името й в диаграма за пулс. Преди години тя беше нарисувала името на Дачо, но след раздялата им заличи татуировката, като го превърна в цветя.





Преди години след раздялата си с Бирмата фолкпевицата Преслава също изтри името му. Певицата беше изписала името му на една доста деликатна част от тялото си – дупето. Татуировката направила в началото на отношенията им.





Актьорът Владимир Карамазов също се отървал от част от рисунките, които имал по тялото си. Причината била, че ги смятал за демоде, а от част от тях дори се срамувал. Една от най-ретро татуировките, които успял да изтрие, бил лавров венец на едната си ръка. Още един актьор, успешно премахнал татуса си, е Наум Шопов. Преди повече от 15 години той се сдобил с черно-бяла серпантина, днес на мястото й има цветна разлистена роза.





Моника Валериева с менте





След като се заговори, че Моника Валериева излиза с попфолк певеца Меди, моделката потвърди новината, като показа най-новата си татуировка. На ребрата си брюнетката беше изписала името на Меди със синьо мастило. Оказва се обаче, че тя е написана с най- обикновен син химикал, който след първото къпане бил заличен.