Вергов се фука с целувки с Мила Йовович

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31 Януари 2022, 15:00 31 Януари 2022, 15:00

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Виртуални закачки между Юлиан Вергов и Мила Йовович, видя HotArena.





Вергов и бившата муза на Люк Бесон трябвало да заснемат обща сцена в леглото във филм преди години, пише България днес. Късметлия! Или пък тя?