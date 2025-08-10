Албена Вулева намери любовта на 50 (СНИМКИ)

Скандалната Албена Вулева днес води спокоен и сдържан живот на слънчевия остров Кипър. Бившата водеща на култовото предаване „Сигнално жълто” вече не ръси злъч по родните звезди в ефир, а посреща туристи с усмивка като рецепционистка в хотел край морето. Да, животът на блондинката се е променил драстично - точно както и фигурата й.

Вулева, която в края на годината ще навърши 50, все по-трудно успява да скрие следите на времето. От последните й снимки в социалните мрежи личи, че вече не се радва стегнатото тяло, което с гордост демонстрираше по плажове и студиа. Формите й са значително по-пищни, особено в бедрата и ханша, а стоманената ѝ дисциплина във фитнеса явно е останала в миналото.

Някога Албена не излизаше от залата за тренировки., но този период вече е зад гърба й. Фитнес манията й започна по любов – заради тогавашния й приятел, културиста и треньор Недик Недев. Двамата неведнъж са позирали в спортни дрехи, демонстрирайки общото си влечение към здравословния начин на живот. След края на връзката им обаче, Албена скъса с тежестите и се отдаде на друг тип страст - кулинарната. Все пак положението не е толкова зле, защото, макар и с няколко килограма отгоре, тя не е загубила своя хаплив чар и заразителна самоирония.

Сега Вулева има нова любов - този път с чужденец, който явно цени и обича женската мекота повече от релефната преса. Двамата разговарят на руски, затова се предполага, че той е от руски произход, макар че е по-мургав от нея.

Въпреки че гони 50 - те и доста се е закръглила, Албена се хвали, че мъжкият интерес към нея не е секнал. Даже я предпочитали с по-пищни форми.

„Нямам никаква мира от тези кипърски мъже... Често ме бъркат за рускиня, защото смятат, че ако една жена е хубава, то задължително е от Москва или Санкт Петербур. Затова не се връзват на лъжите ми, че съм туркиня. Та така... Съществувам си тук под прикритието на руска туристка и обирам покани за кафета. Добре че почти за нищо не ми се налага да плащам, кавалерите са достатъчно щедри”, коментирала е авторката на „Сигнално жълто”.

Сред обожателите й се откроил един, който успял да привлече интересът й. Албена си мислела, че няма да излезе нещо сериозно от това, но гледала да си запълва свободното време и да се забавлява по време на престоя си на острова. В крайна сметка отношенията й с чужденеца потръгнали. Двамата са щастливи заедно вече цяла година.

Говори се, че блондинката е отказала брак на настоящи си приятел, защото не искала да минава за втори път под венчило. Тя има един развод зад гърба си. Била е омъжена за собственика на чейндж бюра Валери Вулев, но скоро след сватбата се разделили. Въпреки това, те я е запазила фамилията му.

Блондинката се увлякла по доста по-възрастния от нея Валери, защото потърсила в него бащината фигура, която й липсвала като дете. Мадам „Сигнално жълто” е израснала само с майка си Людмила Захажаева, а татко си Валентин Николов не е виждала от 13-годишна. Той зарязал семейството, когато Албена била съвсем малка и после рядко я навестявал. В един момент посещенията му напълно секнали и оттогава не е чувала него. „Нищо не изпитвам към този човек! Не съм го търсила, след толкова време не виждам смисъл да го правя!”, твърди русата фурия.

Тя никога не е изпитвала желание да се сдобие с наследници. „Не искам да създавам семейство и да имам деца. Аз съм съвсем различен тип. Вълнуват ме други неща. Много жени имат деца, защото трябва да го направят, а след това се превръщат в едни изнервени и недоволни майки. Не искам да бъда такава!”, откровена е Албена. По думите ѝ майчиният инстинкт така и не се зародил у нея.

Колкото до медийното ѝ завръщане - такова не се очертава, защото блондинката няма нужда от него. Животът на остров Кипър, далеч от камерите и интригите, сякаш й отива. И най-важното - изглежда щастлива, макар и с бонус от няколко килограма.