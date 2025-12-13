Крисия отиде при Никола Цолов на гости в Абу Даби

Любимата на автомобилния пилот Никола Цолов, певицата Крисия Димитрова, все пак отиде в Абу Даби при него, макар и след последното състезание във Формула 2 през миналия уикенд.



Участничката в детската Евровизия от преди години не беше с любимия си по време на състезателния уикенд, но вече е на топло в арабската държава. Вместо нея тогава край пистата "Яс Марина" бяха майката и бащата на Българския лъв, но сега компания му прави Крисия.



За връзка между Цолов и певицата се заговори усилено в края на октомври, когато двамата бяха разкрити, че са във Валенсия, Испания, където пилотът живее и тренира в академията на Фернандо Алонсо. За празника Хелоуин те разкриха връзката си, като си пуснаха снимка той облечен като Батман, а тя като Жената котка. Последваха и още техни общи фотоси.



Българският пилот във Формула 2 продължава следсезонните тестове, като зае 11-о място във втория ден след края на сезона в Абу Даби. Цолов е сред най-активните състезатели на пистата и завъртя впечатляващите 120 обиколки, като се фокусира основно върху дълги серии. Най-близо до него по този показател се нареди шампионът във Формула 3 Рафаел Камара, който записа 115 тура за "Инвикта Рейсинг".

Двойката заедно на Хелоуин

Двамата бяха основни конкуренти през изминалата кампания и завършиха на първите две места в крайното подреждане на по-ниския клас.

Вчера бе и последният ден от изпитанията на пистата "Яс Марина", с който сезонът във Формула 2 окончателно приключва. Засега не е ясно дали Никола и Крисия ще продължат ваканцията там, или имат други планове за почивка.