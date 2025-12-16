За над 4 млн. лева: Ники и Николета продадоха "Дома на мечтите" (Снимки)

Николета Лозанова и Николай Михайлов се разделиха с дома на мечтите си. Двойката е продала къщата си в Бистрица, научи "България Днес".

Сумата, която са получили за луксозния си имот, е над 4 млн. лв. Така Ники и Николета излизат на сериозна печалба, тъй като изграждането на жилището им струваше около 1,2 млн.

Луксозното имение в Бистрица e над 450 кв.м. Има и голям двор. Мащабното му изграждане бе проследено подробно в едноименното риалити шоу. В него освен градежа на къщата бе показан и личният живот на собствениците й, както и на дизайнера Алекс Ковачев и половинката му Гергана Малкоданска. Къщата впечатлява с елегантен средиземноморски стил и съвременни архитектурни решения.

"Алекс е много иновативен и създаде нашия дом на мечтите. Имахме леки разногласия, но се разбирахме перфектно. Хората ме познават само от социалните мрежи и никога не съм ги допускала толкова близо до себе си. Най-много спорех с Алекс за осветлението, за което имахме най-много казуси, но той успя да ме накара да харесвам злато в интериорния дизайн. Абсолютно всичко в къщата ми харесва. Работихме заедно и Алекс се съобразяваше с това, което на нас ни харесва", разкри Лозанова.

Двойката на откриването на къщата им

Имотът изненадващо бе обявен за продажба по-рано тази година. Това стана скоро след края на предаването. Първоначално домът се предлагаше само в затворена група към водеща агенция за недвижими имоти, достъпна само за купувачи с дебели портфейли. По-късно бе качен в публичния регистър на агенцията. Цената, която бе обявена, бе 2 150 000 евро.

Причината за раздялата на Николай и Николета с така желания дом така и не е обявена публично. Според слуховете къщата им имала сериозен проблем, с който собствениците не могат да се справят. Твърди се, че това са подпочвени води и имотът се наводнявал при всеки дъжд. Майстори и специалисти не могли да дадат адекватно решение на казуса. Заради този проблем Николета и бившият вратар взели решение да се отърват от постройката.

Имотът отвън

Всъщност къщите са три на брой и са построени от фирмата на зетя Живко Миланов. Той е продал едната на Николай. Във втората живеят сестрата на вратаря – Бисера, и Живко, а третата е продадена.

Новият собственик на дома на мечтите на Николета не е ясен. Знае се едно - или е много богат българин, или заможен чужденец. Понякога подобни имоти се закупуват и от посолствата на различни държави.

Изграждането на дизайна бе възложено на Алекс Ковачев

Не е известно и къде са се преместили бившите собственици на луксозния дом. Според някои слухове са се върнали в старото си жилище. Други пък твърдят, че Ники и Николета ще си купят нова семейна къща. Двойката така и не коментира продажбата на имота си, след като стана ясно, че иска да се раздели с имението.

В момента семейството преминава през труден период. Причината е тежкото здравословно състояние на бащата на Николай - Борислав Михайлов. Легендарният вратар претърпя инсулт и е в болница, където за него се полагат постоянни грижи. Състоянието му все още е тежко.