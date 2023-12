Деси Бакърджиева роди тайно на 41 г. https://hotarena.net/az-jenata/desi-bakardjieva-rodi-taino-na-41-g HotArena.net HotArena.net 149919

Актрисата Деси Бакърджиева тайно е станала майка за втори път, научи HotArena. Наблюдателни столичани често забелязвали д-р Хинова от сериала „Откраднат живот“ да бута бебешка количка по столичния бул. „Христо Ботев”.



Още в края на миналата година репортер на „Уикенд” забеляза наедряващата фигура на актрисата и предложи, че това може да се дължи на наскоро настъпила бременност. 41-годишната актриса обаче успя да запази в тайна от феновете на сериала предстоящото си майчинство. В края на миналия сезон зрителите гадаеха защо така е наедряла и дали тя не е в очакване на втора рожба. Подозренията се засилваха и от факта, че снимачните камери в докторския сериал показваха Бакърджиева само от кръста нагоре. Тъй като екранната героиня на Деси по сценарий имаше репродуктивни проблеми и роди от сурогатна майка, нямало как да роди и в сериала. От суеверие Деси решила да не признава за бременността си и всячески се опитвала да я прикрива. За хубавата новина знаели само колегите й от сериала и хората от най-близкото й обкръжение.



Най-верните почитатели на докторската драма обаче отдавна водеха залагания по темата. На тази мисъл ги наведе рязкото напълняване на Бакърджиева, която в последния сезон бе доста по-окръглена от обичайното. Премахнати бяха и екстремните любовни сцени, в които атрактивната блондинка се показваше по- разголена. Мистерия обаче остава кой е таткото на бебето. Екранната д-р Хинова пази встрани от медиите личния си живот и никога не е показвала мъжа до себе си. Деси има дъщеря Ана-Мария, която вече е тийнейджърка. Актрисата е споделяла, че докато е била брeмeннa c нeя, е нaпълнялa c цeли 32 килoгрaмa. Според мълвата, която циркулира в артистичните среди, актрисата е прибегнала до инвитро процедура, за да забременее.



Нeслучайно Деси cтaнa рeклaмнo лицe нa кaмпaния зa пoдпoмaгaнe нa жeни c рeпрoдуктивни прoблeми. Неотдавна екрaннaтa д-р Хинoвa oбяви, чe щe прoмeни живoтa нa двe ceмeйcтвa, кoитo нe мoгaт дa имaт дeтe и ще им подари инвитро процедура. И в двете двойки имало успешна бременност.