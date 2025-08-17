Ива от „Ергенът“ си намери гадже СНИМКИ

Една от симпатичните участнички от четвъртия сезон на „Ергенът“, Ива Костова, изглежда най-сетне е открила любовта – далеч от камерите и драмите на формата.



Красавицата, която впечатли зрителите с естествения си чар и спокойствие, сподели снимка с новото си гадже. На кадъра, публикуван в социалните мрежи, тя е в компанията на мъж с чаровна усмивка, а фонът е „Янки Стейдиъм“ в Ню Йорк. Двамата позират прегърнати, усмихнати и влюбени – една снимка, която моментално предизвика лавина от реакции сред нейните последователи.

След участието си в „Ергена“ Ива се оттегли от светлините на прожекторите, избягвайки шумни скандали и медийни сензации.