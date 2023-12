Коронавирусът застигна Рут Колева в Мексико

Заразата с коронавирус стигна и до Рут Колева. Изпълнителката, която досега беше в изолация в малко село в Мексико, вече се сблъсква от първо лице с кошмарната болест, научи HotArena.

Първият заболял е местен жител и е регистриран там преди няколко дни. Новината за разпространение на заразата обаче настроила местните срещу чужденците и заплашват със саморазправа туристите.

„Два месеца и пет дни в Мексико, а си мислех, че идвам тук за няколко дни. Луната огрява улицата пред къщата ми по един особено приказен начин. Малко като от филм на Фелини, но с нотка на магически реализъм, ала Габриел Гарсия Маркес.

Преди няколко дни намериха първия заразен в covid-19 човек в селото и както се очакваше, това доведе до драстични промени в динамиката на живот в това малко общество.

Затвориха магазините, забраниха карането на кайт сърф на плажа (което е много жалко, защото точно поднових уроците си и ми престоеше да се качвам на дъската във водата), наложиха строги мерки за носене на маски и дезинфекция и стана абсолютно невъзможно да излезеш навън, същевременно се появиха и разни стряскащи истории как в съседни села местните се опитали да запалят къщата на двойка възрастни чужденци, защото се прибрали скоро от САЩ (при това в собствената си къща). За щастие тук настроенията към чужденците все още варират по-скоро в позитивната палитра от емоции”, разказва за своите перипетии Рут, пише \"България днес\".

Тя продължава да е отшелник в малко село на полуостров Юкатан, но вече се е сприятелила с няколко човека.

„Успях да се сприятеля с няколко човека и вярвам, че някои от тези приятелства ще бъдат дълготрайни. Не само заради ситуацията, в която сме се срещнали, но и заради нея. И преди съм срещала приятели в момент на изолация, някак тогава проличават най-ярко човешките качества. Днес един от месните, който се оказа, че е бил в България (при това в Перник!?!?) ми каза \"You are a local now\", което макар и незначително ме накара да се замисля, че в крайна сметка аз най-вероятно ще прекарам поне едни три месеца от живота си тук.”, разказва още Рут.

Певицата споделя, че вече спокойно може да включи и Мексико към страните, в които се чувства като у дома си. И независимо от ограниченията, Рут успява да отдели време да твори.

Рут дори записва песни с нейния нов приятел Хорхе. А талантливата българка разказва за кайта и морето. И въпреки че се адаптира към живота в селото, Колева е категорична, че родината й липсва, както и удобствата на модерния живот.

Но тъй като за момента това е невъзможно, тя се задоволява с красотата на Ел Куйо, песента на морето, уникалните риби, плажа и птиците.

„Това са неща, за които си струват да жертваш дигиталния живот”, обобщава Рут. И завършва с пожелание към приятелите си за красота и радост от малките неща в живота.