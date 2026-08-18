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Мъжът на Дикова с любовно послание за ЧРД

https://hotarena.net/az-jenata/mazhat-na-dikova-s-lyubovno-poslanie-za-chrd HotArena.net
HotArena.net
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Мъжът на Дикова с любовно послание за ЧРД

HotArena.net
84

Романтично обяснение в любов отправи Илиян Любомиров по случай рождения ден на своята половинка Петя Дикова. Водещият на рубрика в „На кафе“ сподели емоционални думи за личния празник на журналистката, които успяха да развълнуват както нея, така и феновете. „Има обаче един конкретен ден в който се е родила Любовта, и той е днес. 17 август. Денят на Пипи“, пише с преливащо от радост сърце в откровена публикация зетят на Сашо Диков.

Той описва жена си като топъл и магнетичен човек, но и като дама със силен характер, която не остава безразлична към несправедливостта. Най-важно обаче от всичките й качества е това, че съумява да се превърне в най-добрата майка, пише България Днес. Желаем им здраве и все така да се обичат!

 

 

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