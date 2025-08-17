Моника Валериева бременна?

Последни
Моника Валериева отново прикова вниманието на последователите си в Instagram с нови снимки от вечеря в изискан ресторант.

Плеймейтката позира пред огледало с прилепнала бяла рокля, която подчертава осезаемо закръглени форми и корем. Това веднага породи въпроси сред феновете: възможно ли е Валериева да очаква дете след раздялата с чалгаджията Меди? Плеймейтката продължава да крие личния си живот и не е споделяла дали има нов мъж до себе си.  Дали Моника наистина е бременна или просто е хапнала добре на вечерята, остава да се разбере.

