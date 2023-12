Николета стана рекламно лице на американски продукти за коса

Николета Лозанова след Италия и България успя да покори и Америка, узна HotArena.

Водещата на „Папараци“ бе забелязана от създателите на американски бранд за козметика и покани нашенката да му стане рекламно лице.

„Има два вида сексапил, вроден и изграден! Вродения си го имам, изградения се отразява в косите ми, а те са стилизирани със Sexy Hair!

За мен е удоволствие и чест да бъда лице на американския бранд и да представям продуктите им, бидейки себе си! Техният, а и моят слоган са еднакви, а именно: Have affair with your hair!“, похвали се Ни Ло.