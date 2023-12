Салма Хайек забеляза Андреа Банда Банда https://hotarena.net/az-jenata/salma-haiek-zabeliaza-andrea-banda-banda HotArena.net HotArena.net 14756

Салма Хайек, Андреа Банда Банда и Бритни Спиърс - до вчера бе трудно човек да събере точно тези три дами в едно изречение, но вече е възможно. Покрай световна кампания панелистката от \"На кафе\" бе забелязана от Салма Хайек - една от най-големите звезди в Холивуд. Знойната латинобомба, позната от ленти като \"Десперадо\" и \"Фрида\", сподели видео на Банда Банда, в което нашенката танцува.



Ето как се случи всичко. Покрай премиерата на новия й филм \"Бодиград на убийцата\" Салма го рекламира със забавно видео, в което тя и част от екипа танцуват на хитовата песен на Бритни Спиърс Hit me Baby One More Time.



Салма Хайек призова всеки, който събере кураж, да заснеме и себе си как танцува - и Андреа Банда Банда веднага се вдъхнови. В студиото на \"На кафе\" тя изпраска танца и го качи в интернет. Явно добре се е справила, защото Салма Хайек веднага я похвали и също сподели поста й в нейния холивудски профил.



Танцувалното предизвикателство веднага бе взето на абордаж от фанатичните привърженици на Бритни Спиърс. Те използваха танца, за да скандират \"Освободете Бритни!\" в онлайн пространството. Причина за протестните действия е новоразгорелият се скандал между певицата с психични проблеми и баща й. От 2008 г. насам Бритнито е поставена под негови грижи, тъй като преживя нервен срив. Преди дни световноизвестната певица се появи на съдебен процес, заведен от нея срещу баща й. Спиърс не иска да бъде повече под негово попечителство, а иска ролята на опекун да бъде поета от мениджъра й.



Затова и танцът на Салма мина под призив \"Освободете Бритни!\". Миналата година самата Бритни се опита да танцува пред камера, но счупи крак и накара феновете да се запитат дали наистина всичко е наред с нея, или тя все пак има нужда от попечителството на баща си на 39-годишна възраст... Андреа Банда Банда междувременно е в Кан, така че с пълна сила продължава нейната холивудска приказка. В момента на Лазурния бряг се провежда един от най-значимите кинофестивали в свети.