Свежи плодови коктейли за дамите

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px; ">Коктейлите от свежи плодове са истинска витаминозна бомба, тонизираща и приятна на вкус напитка.</span></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px; ">Можете да ги приготвите бързо и лесно за себе си, семейството или за гостите ви. Изглеждат красиво и зареждат със свежа енергия от природата.</span></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><img alt="" src="http://www.venera.bg/veneratest/zdrave/images/kokteyl_zelena_yabalka.jpg" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px; margin-top: 7px; margin-bottom: 7px; float: left; width: 100px; height: 199px; " /></span></span></p> <p> <span style="color:#f00;"><span style="font-size:18px;"><em><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong> Есеншъл микс</strong></span></em></span></span><br /> <br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Необходими продукти за 2 чаши:</em></span></span><br /> <br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">400 г зелени ябълки и 1/3 връзка магданоз;</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Начин на приготвяне:</strong></em></span></span><br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">-Ябълките се измиват, почистват се, ако има гнили места, обелват се и се нарязват на парчета.</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Магданозът се измива. И Двете съставки се смесват в центрофуга за твърди плодове и зеленчуци или в сокоизстисквачка.</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">При поднасяне коктейлът се декорира със стръкчета магданоз.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">* * * * * * *</span></span></p> <p> </p> <h2 style="margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> <font color="#333333"><span style="font-weight: normal; "><img alt="" src="http://www.venera.bg/veneratest/zdrave/images/kokteyl_beatles.jpg" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; margin-left: 7px; margin-right: 7px; margin-top: 7px; margin-bottom: 7px; float: right; width: 140px; height: 270px; " /></span></font></h2> <p> <em style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Georgia, 'Times New Roman'; font-size: 1.8em; "><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Бийтълс</strong></span></span></em></p> <p> </p> <p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 13px; line-height: 19px; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Продукти:</em></span></span><br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">100 г червено цвекло, 200 г зелена ябълка, 1/3 стрък целина;</span></span><br /> </p> <p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 13px; line-height: 19px; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Начин на приготвяне:</strong></em></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Продуктите се измиват и нарязват на парченца.</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Всичко се изстисква в центрофугата за плодове и зеленчуци.</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Налива се в чаша и се гарнира със стрък целина.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">* * * * * * * </span></span></p> <p> </p> <h2 style="margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Georgia, 'Times New Roman'; font-size: 1.8em; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><img alt="" src="http://www.venera.bg/veneratest/zdrave/images/eye_opener_cocktail.jpg" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px; margin-top: 7px; margin-bottom: 7px; float: left; width: 120px; height: 326px; " /></span></span></h2> <p> <em style="font-size: 18px; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Georgia, 'Times New Roman'; "><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Ай оупънър <em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">(Eye Opener)</em></strong></span></em></p> <p> </p> <p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 13px; line-height: 19px; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Необходими продукти:</em></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">350 г ябълка, 150 г морков, 6 г пресен джинджифил;</span></span><br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Начин на приготвяне:</strong></em></span></span><br /> <br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Ябълката и коренът джинджифил се обелват, морковът се остъргва с нож под течаща вода.</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Продуктите се нарязват на парченца и се изстискват в преса за твърди плодове и зеленчуци или в сокоизстисквачка.</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Коктейлът се изсипва в чаша, разбърква се и се пие веднага.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">* * * * * * *</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2 style="margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Georgia, 'Times New Roman'; font-size: 1.8em; font-weight: normal; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><img alt="" src="http://www.venera.bg/veneratest/zdrave/images/kokteyl_praskova.jpg" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px; margin-top: 7px; margin-bottom: 7px; float: left; width: 160px; height: 309px; " /></span></span></h2> <h2 style="margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Georgia, 'Times New Roman'; font-size: 1.8em; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#f00;"><span style="font-size:18px;"><em><strong>Праскова </strong></em></span></span></span></span></h2> <p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 13px; line-height: 19px; "> </p> <p> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Необходими продукти за 2 чаши:</em></span></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">400 г праскови, 100 г манго, 2 с. л. нискомаслено кисело мляко, 1 ванилия;</span></span></p> <p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 13px; line-height: 19px; "> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Начин на приготвяне:</em></strong></span></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Прасковите се нарязват на парчета и се минават през центрофуга.</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Мангото се обелва и нарязва.</span></span><br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Пасира се в блендер.</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Към него се прибавят изстисканият сок от праскови, киселото мляко и ванилията,</span></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Всичко се разбърква добре и се налива в коктейлни чаши.</span></span></p>