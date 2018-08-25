Венета Райкова замазва гафа: Не се гавря с Криско!

„Романът ми „Скандал“ е художествена измислица и няма как в него да бъдат разпознати реални лица от българския шоубизнес. Писко в книгата е два метра висок, рус, мускулест мачо от Павликени. Това няма нищо общо с Криско.



Аз съм му фенка, даже съм качвала клипчета как пея песните му. Не забърквайте името ми в интриги\", написа Венета Райкова като оправдание.