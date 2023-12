Защо Кучкова облече булчинска рокля? https://hotarena.net/az-jenata/zashto-kuchkova-obleche-bulchinska-roklia HotArena.net HotArena.net 12523

Модна къща \"Принцес\" и Весела Нейнски създадоха Принцеса на джаза





Уникален по рода си джаз рецитал с Биг бенд бе съчетан с дефиле на красиви вечерни рокли. \"Принцеса на джаза\", който се проведе в Рейнбоу Плаза, е авторски проект на Весела Нейски с участието на модна къща \"Принцес\". Това бе голямото завръщане на чаровната изпълнителка на голямата джаз сцена.





Весела Нейнски бе повече от блестяща. Тя смени няколко рокли, ушити специално за нея от дизайнерките Соня Атанасова и Силвана Данаилова. Освен с перфектна визия, гранд-дамата на българския джаз впечатли гостите си и с изпълненията са. „Принцеса на джаза” бе посветена на вековния юбилей от рождението на Франк Синатра, чухме емблематични за репертоара му песни. Весела Нейнски представи The Girl from Ipanema, творби на Гершуин, Over the Rainbow, Besame Mucho... За нея много специално бе изпълнението на Misty – първата песен, която я запалила да пее джаз, когато преди години я чула в изпълнението на Сара Вон.







Биг бенд – Благоевград с ръководител Борис Янев придаваше допълнителна тежест и изисканост на събитието.







По време на концерта, типично по Холивудски, куп известни модели показаха булчински и официални рокли на модна къща \"Принцес\" Елена Кучкова, Теди Велинова, Петя Велкова, Зорница Линдарева, Галена Димова, Меги Николова, Ева Кикерезова, Ваня Кирова, Йордана Димитрова и още красавици представиха пролетно-лятната колекция на българския моден гигант.







Линиите, които предлага марката са сексапилни, подчертаващи тялото и женствените форми, със силно изразена талия.





Материите са висококачествени френски дантели, жакард, кралска тафта и копринен шифон. Цветовете в колекцията са новия цвят марсала, пурпурно, лила, кралско синьо, маслено зелено и вечното червено.

Тази колекция е насочена към сомоуверената дама, която иска да се почуства като Принцеса.







На финала изисканото събитие \"Принцеса на джаза\" събра куп аплодисменти и букети на сцената.