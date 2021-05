Бизнесдамата Роксана Кирилова: От нас зависи колко цветен ще е светът, в който живеем (СНИМКИ)

Нашият свят може да бъде много цветен, но само от нас зависи с какви цветове ще го изрисуваме! Удоволствието да хванем четките заедно с художника Иван Яхнаджиев е неописуемо, защото към това се добавя радостта от каузата, която заедно подкрепихме. Нарисуваните платна бяха продадени с благотворителна цел, а събраните средства дарени на трапезарията за бедни към храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ в квартал „Грамада“ в Благоевград“, това заяви пред медията ни бизнесдамата Роксана Кирилова.



Поредната покана да се включи в доброто дело този път идва от РТВЦ Благоевград. Носителката на титлата Мисис България Роксана Кирилова притежава редица отличия за красота и за бизнес постижения, но името й в последните години се свързва с множество благотворителни инициативи в цялата страна. Неотлъчно до нея е синът й Марк, когото тя възпитава в тези добродетели.

„Само с личен пример можем да събудим искрата на доброто у нашите деца. Аз виждам как Марк преживява тези срещи, как се вълнува. Дни след това коментираме живота на хората, които се нуждаят от помощ. Надявам се тези уроци да го направят добър човек“, казва Роксана Кирилова.

Самият Марк се включи в пролетния бал „Роди дете в България“, който се проведе на 17 май, организиран от Фондация ”Мечта за дете”. 5 негови картини събраха 4000 лева за нуждите на фондацията.



Роксана Кирилова е участвала много благотворителни инициативи.



Красавицата не пропуска кампаниите на Фондация ”Мечта за дете”, участвала е в първата благотворителна инициатива на Рицарите на Малта у нас. Заедно със сина си Марк участваха в благотворителната кауза „Звезди пеят и танцуват за децата на Стрелча”, Роксана Кирилова се разписа и в кампанията на Фондация П.У.Л.С за набиране на хранителни продукти и парични средства. Вместо подарък играчка за 1 юни, Рокси подари на сина си вълнуващо преживявана – двамата зарадваха децата към Фондация П.У.Л.С с многобройни подаръци. Участва в най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на пациенти с рак на гърдата в Европа – Race for the Cure.



Заедно с Детско-юношеската школа на ПФК“Славия София“ , направиха дарение за Детски дневен център „Света Неделя“ за деца с увреждания в община Сандански. Съвсем скоро Мисис България Роксана Кирилова присъства на събитие на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност”, на което бяха връчени годишни награди за ”Принос в пътната безопасност”. На Благовещение Роксана Кирилова дари средства за топъл обяд на 100 души от Дома за възрастни с умствена изостаналост в с. Подгумер. Роксана Кирилова се присъедини и към проекта на „Златен Рожен“ и The Wine Inside „Културно наследство“, които участват в инициативата на Българската асоциация на винените професионалисти – „Празнувам с българско вино“. Първото български вино, отлежало в манастир, бе създадено, за да съберат средства за реставрация на стенописите на Роженския манастир. На Великден 2021г. Кирилова се срещна със сираците от Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Светлина за нас“ в гр. София, за да им вдъхне надежда и да ги зарадва с шарени яйца и топъл обяд.



Роксана Кирилова е носителка е на наградите „Business and Fashion Woman“ от „Business & Fashion Awards“, „Бизнес дама на годината” в категория „Благотворителност” и др.