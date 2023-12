Бой в Холивуд! Пи Диди преби Дрейк

Невиждан скандал тресе Холивуд. Рапърът Пи Диди, преби колегата си Дрейк след жесток скандал.





Шон Комбс Пи Диди и Обри Дрейк Греъм станаха звезди в нов скандал, който е станал същия ден, когато техен колега рапър е убил съпругата си, а след това и себе си. Скандалът избухнал заради песен, която предизвика истински бой между двамата.





Песента \"0 to 100 / The catch up\" им била предложена на двамата, но Диди я взел и след това решил да не записва. Това ядосало младия канадски рапър, който записал парчето самоинициативно, а след това получил за него и две номинации за Грами.





Двамата се срещнали преди един клуб в Маями, където на Комбс \"му изгорели бушоните\" и ударил Дрейк няколко пъти. Той дори успял да го нарани в рамото, преди да дойде полиция и да ги разтърве, пише Daily mail.







Диди крещял, че \"това е последният път, в който си позволяваш да ме пренебрегваш\", а след това изчезнал. През това време неговата \"жертва\" е поискала лекарска помощ в най-близката болница.





Дрейк по-рано е имал сбиване и с Крис Браун, докато Комбс е бил арестуван за незаконно носене на оръжие.