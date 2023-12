Цял Холивуд плаче за нея! Мистериозна смърт сполетя една от най-големите рап звезди в Америка https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/cial-holivud-plache-za-neia-misteriozna-smart-spoletia-edna-ot-nai-golemite-rap-zvezdi-v-amerika HotArena.net HotArena.net 27797



Холивуд отново скърби само дни след като Спок от Стар Трек си отиде. 47-годишната Шармейн Максуел, една от най-популярните рап звезди си отиде при загадъчни обстоятелства.





Вокалистката на групата \"Brownstone\", която нашумя през 90-те години на миналия век е починала вчера вечерта. Според съпруга й, Шармейн паднала и се наранила смъртоносно на счупена чаша, но според някои от феновете й смъртта й е твърде загадъчна.







Мъжът извикал незабавно Спешна помощ, но Шармейн вече била изгубила твърде много кръв. И опитите на лекарите да я спасят се оказали безуспешни.





В девет часа вечерта снощи, съпругът й Карстен Соулшок се прибрал и открил съпругата си в безсъзнание с рана на врата, а край нея счупена чаша. Веднага извикал линейка, но лекарите дошли твърде късно, пише TMZ.







Младата жена починала на път за болницата, а лекарите не могли почти нищо да направят за нея. Новината бе потвърдена и от брата на Шармейн Максуел, който оповести смъртта й в социалните мрежи.







Шармейн и групата \"Brownstone\" са най-известни с хита си \"If You Love Me\" от 1995-та година. Песента получи и номинация за Грами.