Дъщерята на Майкъл Джексън ще става актриса

<p style="text-align: justify; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Единствената дъщеря на покойния поп певец Майкъл Джексън даде първото си интервю. 13-годишната Парис за първи път се появи сама в шоуто на Елън Дедженерис, за да разкаже за дебюта си като актриса. А докато гостуваше на известната блондинка, дъщеря на Джако не само показа, че е изключително земна и разумна, но и опроверга всички слухове, че е невротичка.</span></span></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Въпреки провокативните въпросни относно отшелническия си живот и загубата на баща си, Парис през цялото време не спря да се усмихва пред камерите. 13-годишната наследница на Джако сподели любопитни подробности от съжителството си с него, както и за отношенията помежду им.</span></span></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Парис призна, че освен доста параноичен Джако е бил и прекрасен родител. Въпреки опитите му да държи нея и братята й далеч от света на шоубизнеса, той напълно я подкрепил, когато решила да става актриса. От него получила и много ценни съвети за участието си във филма „Lundon's Bridge And The Three Keys“, където изигра първата си роля. </span></span></p>