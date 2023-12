Кейти Пери стана баба (Видео) Световноизвестната изпълнителка Кейти Пери се превърна в старица специално за видеото към новата си песен The One That Got Away. С последната си песен, американската поп звезда ще се опита да счупи рекорда на Майкъл Джексън и да постави шесто парче от един албум на върха на класацията в списание Billboard. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/keiti-peri-stana-baba-video HotArena.net HotArena.net 14217 Световноизвестната изпълнителка Кейти Пери се превърна в старица специално за видеото към новата си песен The One That Got Away. С последната си песен, американската поп звезда ще се опита да счупи рекорда на Майкъл Джексън и да постави шесто парче от един албум на върха на класацията в списание Billboard.

<p style="text-align: justify; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Световноизвестната изпълнителка Кейти Пери се превърна в старица специално за видеото към новата си песен The One That Got Away. С последната си песен, американската поп звезда ще се опита да счупи рекорда на Майкъл Джексън и да постави шесто парче от един албум на върха на класацията в списание Billboard. </span></span></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">От 1987 година насам, Джако е единственият изпълнител, който е успял да постигне подобен успех. Тогава пет негови песни от албума Bad бяха класирани на първо място от престижното издание.</span></span></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Любимката на тийнейджърите обаче успя още през август да изравни бройката с тази на покойния крал на поп музиката. Сега, специално за клипа към шестото си парче, Пери се превъплъщава едновременно и в младо момиче, и в баба, разграничавайки се от образа си на тийнзвезда.</span></span></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ahha3Cqe_fk" width="560"></iframe></div>