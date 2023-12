Мадона с нов 12-ти албум през 2012 Все по упорити са слуховете свързани с името на новия сингъл на Мадона. Блогърите нетърпеливо съобщиха, че новата песен на поп кралицата е озаглавена Give Me All Your Love и най-вероятно е в дует с нашумялата Ники Минаж. Фен сайтът Madonnarama обясни: Това не е официално все още, но Madonnarama ексклузивно разбра името на сингъла на кралицата и то е - Give Me All Your Love. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/madona-s-nov-12ti-album-prez-2012 HotArena.net HotArena.net 13972 Все по упорити са слуховете свързани с името на новия сингъл на Мадона. Блогърите нетърпеливо съобщиха, че новата песен на поп кралицата е озаглавена Give Me All Your Love и най-вероятно е в дует с нашумялата Ники Минаж. Фен сайтът Madonnarama обясни: Това не е официално все още, но Madonnarama ексклузивно разбра името на сингъла на кралицата и то е - Give Me All Your Love.

<p> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(53, 52, 52); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; ">Все по упорити са слуховете свързани с името на новия сингъл на Мадона. Блогърите нетърпеливо съобщиха, че новата песен на поп кралицата е озаглавена "Give Me All Your Love" и най-вероятно е в дует с нашумялата Ники Минаж.</span></p> <div> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(53, 52, 52); text-align: justify; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Фен сайтът Madonnarama обясни: "Това не е официално все още, но Madonnarama ексклузивно разбра името на сингъла на кралицата и то е - "Give Me All Your Love."</span></span><br /> <br /> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Според тях певицата ще зарадва своите фенове с изпълнение на пет нови песни в началото на февруари по време на Super Bowl в Индианаполис.</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify; "> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Звездата неотдавна реши временно да обърне гръб на музиката и да се фокусира върху ангажиментите си в киното и модата. Това лято обаче тя се върна в студиото и вече записва.</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.3; color: rgb(53, 52, 52); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify; "> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Очаква се 12-тият албум на Материалното момиче да излезе през първата половина на 2012 г. и да бъде последван от уникален спектакъл с много сложна хореография.</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(53, 52, 52); text-align: justify; "> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(53, 52, 52); text-align: justify; "> <a href="" style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 15px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Lifestyle.bg</span></span></a></p> </div>