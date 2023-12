Марк Антъни заряза Джей Ло заради голи сцени Всички фенове са в шок! Пресата гръмна! Най- неочакваната раздяла в звездните среди вече е факт! След седем години брак семейството на Дженифър Лопес и Марк Антъни се разпадна. Широко разпространената информация относно случилото се е, че причината за раздялата е предстоящото заснемане на полуголите кадри на Лопес за филма "What To Expect When You're Expecting ". https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/mark-antyni-zarqza-djei-lo-zaradi-goli-sceni HotArena.net

Всички фенове са в шок! Пресата гръмна! Най- неочакваната раздяла в звездните среди вече е факт! След седем години брак семейството на Дженифър Лопес и Марк Антъни се разпадна. Широко разпространената информация относно случилото се е, че причината за раздялата е предстоящото заснемане на полуголите кадри на Лопес за филма "What To Expect When You're Expecting ".