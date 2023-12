Светът тъгува: Отиде си легендата Джо Кокър! Още една от големите легенди на световната музика си отиде. Певецът Джо Кокър издъхна вчера на 70-годишна възраст. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/svetyt-tyguva-otide-si-legendata-djo-kokyr HotArena.net HotArena.net 14105 Още една от големите легенди на световната музика си отиде. Певецът Джо Кокър издъхна вчера на 70-годишна възраст.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Още една от големите легенди на световната музика си отиде. Певецът Джо Кокър издъхна днес на 70-годишна възраст.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Джо Кокър, бардът с \"дрезгав\" глас, най-известен с преработката на песента на \"Beatles\" — \"With a Little Help From My Friends\", е починал на 70-годишна възраст, обяви неговия агент. Той водеше трудна и тежка битка с рака, но не можа да излезе победител от нея.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Агенция \"Marshal Arts\" и агентът на Кокър, Бари Маршал, потвърдиха смъртта на носителя на Грами, но не съобщиха подробности около кончината му.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Кокър е роден в английския град Шефилд, кариерата му продължи повече от 40 години, а сред най-известните му хитове са \"Up Where We Belong\" и \"You Are So Beautiful\".</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Певецът почина в дома си в Колорадо, който споделяше със съпругата си. Всички негови колеги и приятели, скърбят за кончината му.</span></p>